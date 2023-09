Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit zijn de 5 duurste landen om benzine te tanken

Benzine en andere brandstoffen zijn in Nederland duur, maar toch zijn we niet het duurste land om te tanken. In deze vijf landen betaal je veel voor een liter van de brandstof.

Voor de lijst gebruiken we de meest recente cijfers van de hele wereld. De laatste update van deze prijzen was 25 september 2023. Let wel, het gaat om gemiddelde prijzen. De prijs aan jouw lokale pomp kan afwijken.

De vijf duurste landen om benzine te tanken

De gemiddelde wereldprijs van een liter benzine is 1,29 euro. In de vijf duurste landen om te tanken betaal je veel meer dan dat.

Hong Kong (2,925 euro)

Hong Kong is het duurste land ter wereld om te tanken, al is het officieel geen land. Per liter benzine betaal je 2,925 euro.

De belangrijkste reden voor de dure brandstof, is de prijs van de grond. De overheid verhuurt de grond aan tankstationexploitanten voor extreme prijzen. Ter vergelijk: in China betaal je gemiddeld 1,170 euro voor een liter benzine.

IJsland (2,209 euro)

In IJsland ben je gemiddeld 2,209 euro voor een liter benzine kwijt. Dit heeft te maken met hoe afgelegen het eiland is. Brandstof moet er helemaal naartoe worden gebracht.

Monaco (2,160 euro)

Als ze ergens dure benzine kunnen betalen, dan is het wel in een van de rijkste landen ter wereld: Monaco. Hier betalen ze 2,160 euro per liter.

Nederland (2,133 euro)

Nederland staat op plek vier als we kijken naar landen waar de benzine het duurst is. Gemiddeld betaal je hier 2,133 euro voor een liter.

Wil je besparen en zo min mogelijk brandstof verbruiken? Lees dan hier de acht beste tips om zo zuinig mogelijk te rijden.

Liechtenstein (2,005 euro)

In Liechtenstein is het iets goedkoper om benzine te tanken, dan in Nederland. Je betaalt er gemiddeld 2,005 euro per liter.