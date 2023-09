Deel dit: Share App Mail Tweet

De 8 beste tips om zo zuinig mogelijk te rijden

De brandstofprijzen stijgen opnieuw. Dus loont het om brandstof te besparen door zo zuinig mogelijk te rijden. We geven je een acht tips waardoor je de komende tijd hopelijk minder vaak bij de pomp staat.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en de benzineprijzen de lucht in schoten, greep de Nederlandse overheid in met de verlaging van accijnzen aan de pomp. Echter, op 1 juli werd een deel van deze accijnsverlichtingen teruggedraaid. De datum 1 januari 2024 markeert het moment waarop het resterende deel van deze maatregel weer in ere hersteld zal moeten zijn.

Of dit ook uiteindelijk zo gaat zijn, is nog maar de vraag. Als het aan de ANWB ligt worden de prijzen niet verhoogd.

1: Controleer je auto

Zuinig rijden begint al vóór je je motor hebt gestart. Een auto die in een zo goed mogelijke conditie verkeert, presteert beter op het asfalt. Zorg bijvoorbeeld dat je de olie ververst: met verse olie loopt de motor soepeler en is er dus minder weerstand, en dat is weer beter voor de efficiëntie.

Controleer ook je bandenspanning. Dat moet je vanwege de veiligheid sowieso elke twee maanden doen, maar het helpt je ook om brandstof te besparen. Een te zachte band zorgt voor meer weerstand, en dus voor een hoger brandstofverbruik. Pomp je banden dus hard op, maar ook weer niet té hard. In het instructieboekje van je auto of aan de binnenkant van het portier lees je hoe hard je de banden van je auto moet oppompen.

2: Maak je auto licht en glad

Zorg er ook voor dat je auto zo licht mogelijk is. Een zware auto heeft immers meer energie nodig om in beweging te komen. Het kan dus lonen om je auto even uit te pluizen, en er allerlei onnodige spullen uit te halen.

Hetzelfde geldt voor elementen die de luchtweerstand van je auto beïnvloeden. Haal de dakkoffer na de wintersport weer direct van je op je auto want die veroorzaakt een veel hoger verbruik. Ook rijden met fietsendragers en open ramen zorgt voor meer luchtweerstand en een hoger verbruik.

3: Schakel op tijd op

Wil je zuinig rijden, zorg dan dat je opschakelt als dat kan. Idealiter doe je dat al gauw boven de 2000 toeren per minuut. Maar dat betekent niet dat je als een slak hoeft te rijden. Een verbrandingsmotor is namelijk vooral efficiënt als hij wat steviger belast wordt. Geef voldoende gas als je accelereert, maar schakel wél snel door. Let er dus op dat je de motor niet te veel toeren laat draaien. Bij veel benzinemotoren kun je al tussen de 2000 en 2500 toeren per minuut opschakelen. Veel auto’s hebben een schakelindicator die aangeeft wanneer je het beste kunt opschakelen.

4: Rijd niet te hard

Snel rijden kost meer brandstof. Sowieso mogen we in Nederland overdag maximaal 100 km/h rijden, dus dat helpt je wel in de portemonnee. Je auto verbruikt aanzienlijk minder als je 100 in plaats van 130 km/h rijdt. Nog langzamer is zelfs nóg efficiënter, maar is op de snelweg vaak niet wenselijk en soms zelfs gevaarlijk. Bij een snelheid van 80 km/h gedijt een verbrandingsmotor over het algemeen het best.

5: Niet remmen!

Wil je vaart verminderen, doe dat dan – als het even kan – niet met de remmen! Door te remmen, gooi je eigenlijk de energie die je net hebt verbrand, in een keer weg. Het is beter om je voet van het gaspedaal te halen en te wachten tot je de juiste snelheid hebt bereikt, om daarna weer gas te geven.

Zorg er dus voor dat je kunt anticiperen op dat wat er voor je gebeurt. Houd voldoende afstand van voorliggers, zodat je niet hoeft te remmen als zij dat wél doen. Houd er ook vroeg rekening mee dat een stoplicht op rood kan gaan staan, zodat je je auto rustig kunt laten uitrollen. Springt-ie weer op groen, dan kost het minder energie om op te trekken vanaf een snelheid van 20 km/h, dan wanneer je helemaal stil zou staan.

6: Gebruik ook de koppeling niet

Moet je wel remmen, gebruik dan ook echt alleen de remmen. Ontkoppel niet en zet de versnelling niet in z’n vrij. Dat klinkt misschien als een brandstofbesparende actie, maar is het niet. Zet je een auto met verbrandingsmotor in z’n vrij, dan wordt er benzine gebruikt om de motor draaiende te houden. Ontkoppel dus niet want dan houden de rollende wielen die de motor draaiende. Er is dan geen toevoer van benzine nodig. Zo rem je op de motor af en verbruikt de motor dus eigenlijk geen brandstof.

7: Gebruik de besparingsystemen van je auto

Veel moderne auto’s hebben menu’s waarin je precies kunt zien hoe zuinig je rijdt, en welke factoren er een invloed op hebben. Dergelijke systemen laten vaak zien wat de invloed van de airco is op het verbruik, maar geven je ook tips over de stand van jouw rechtervoet. Let dus altijd goed op die informatie en kijk wat je kunt doen om minder brandstof te verbruiken. Moderne auto’s hebben steeds vaker een rijstandenknop met een Eco-stand, gebruik die.

Een modern start-stop-systeem kan daar ook bij helpen. Sta je voor een stoplicht stil, dan kun je de motor beter uitzetten. Moderne auto’s doen dat vaak zelf, maar het loont ook om bij langere wachttijden je oudere auto uit te zetten. Let er wel op dat je dat niet bij elk rood stoplicht doet: sta je maar twee seconden stil, dan kost het juist meer energie om de motor weer opnieuw te starten. Bovendien moet je voorkomen dat je startmotor niet overmatig slijt want dat kost ook weer geld.

8: En denk aan deze inkoppertjes

Zorg er altijd voor dat je de meest efficiënte route naar je bestemming pakt. Moderne navigatiesystemen berekenen als zo’n Eco-route voor je. Staat er ergens een lange file, vermijd die dan. Rijden in een file kost namelijk heel veel energie. Het loont dan om enkele kilometers om te rijden, om brandstof te besparen.

Kijk ook goed naar de route die je rijdt, ongeacht de verkeerssituatie. Snelwegkilometers zijn over het algemeen erg zuinig, alsmede kilometers over een 80 km/h-weg. Vermijd zoveel mogelijk de bebouwde kom, waar je veel moet remmen en accelereren. En hoef je maar een heel korte afstand af te leggen, vraag je dan af of dat echt met de auto moet. De kortste ritjes zijn relatief gezien namelijk de duurste.

Check bovendien de actuele brandstofprijzen van tankstations bij jou in de buurt dat kan ook met diverse apps. Tank niet langs de snelweg, vaak zijn de lokale onbemande tankstations het goedkoopst. Een paar cent verschil kan je al een redelijke winst opleveren.

Wij maakten al eens een zo zuinig mogelijke auto

Autovisie ging vorig jaar de uitdaging aan om het verbruik van een auto te halveren, door er zelf aanpassingen aan te doen. In onderstaande video hoor je over wat ervoor nodig was om een oude Peugeot 106 1 op 32 te laten lopen.

