Veel Nederlanders financieel in de knel door prijs benzine

De literprijzen van benzine en andere brandstoffen aan de pomp zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De ANWB roept nu het kabinet op om de accijnzen op de brandstoffen niet te verhogen. “De belastingen en de kale pompprijs niet meer in verhouding tot elkaar”, zegt de belangenorganisatie. Veel Nederlanders raken hierdoor financieel in de knel.

Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, en de prijzen aan de pomp flink stegen, greep de overheid in met accijnsverlagingen. Op 1 juli verviel een deel van die accijnsverlaging. Het tweede deel moet op 1 januari 2024 hersteld zijn.

Althans, dat zijn de plannen van het kabinet. Als het aan de ANWB ligt gaat de belasting op benzine en andere brandstoffen niet omhoog.

De organisatie deed onderzoek onder 1200 leden. Hieruit komt naar voren dat meer dan een kwart financieel in de knel zit doordat ze hun tankkosten steeds moeilijker kunnen betalen. 26 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze inmiddels hebben moeten besparen op andere uitgaven om de benzine te kunnen betalen. Het merendeel, bijna driekwart, teert daarbij in op spaargeld. Anderen kiezen ervoor minder uit te geven aan vakantie, uitjes, uit eten gaan of boodschappen.

⛽️ Hoeveel duurder wordt een tankbeurt? De prijs zal volgens de plannen van het kabinet per 1 januari met 21 cent per liter toenemen. Tank je 45 liter benzine, dan ben je 9,45 euro per tankbeurt meer kwijt.

Daarbij zegt ruim een kwart te besparen op het onderhoud van de auto. Hierdoor is de kans op pechgevallen en duurdere reparaties niet alleen groter. Ook heeft een technisch goede auto veelal een lager brandstofverbruik dan dezelfde auto die slecht of weinig onderhoud heeft gehad. Hoe je brandstof kan besparen, lees je hier.