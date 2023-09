Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het daadwerkelijke verbruik van de Toyota Corolla Cross

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de nieuwe Toyota Corolla Cross is.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

Inmiddels is Toyota’s hybride aandrijflijn, die bijvoorbeeld in de Corolla Cross ligt, zo ver doorontwikkeld dat de voordelen overtuigend tegen de eventuele nadelen opwegen. Doordat zowel elektromotor als verbrandingsmotor steeds sterker zijn geworden en beter op elkaar zijn ingespeeld, hoeft de viercilinder zelden nog langdurig in het hoge toerenbereik te draaien met alle lawaai van dien. Ook is de reactie op het gaspedaal bij lange na niet meer zo elastiekerig tijdens de test.

Aandrijflijn We reden de Toyota Corolla Cross met de 1.8 hybride aandrijflijn.

Het verbruik bleek nog een stuk beter dan beloofd met 1 op 22,2 in plaats van 1 op 20. Als je gewoon met het verkeer meedraait, is het vooral genieten van de onbegrensde soepelheid. Alleen bij invoegen op de snelweg of meedraaien op de autobahn met voortdurend 140 km/h+ op de teller, laat de 1.8 van zich horen.

Maar dat duurt nooit lang, omdat er genoeg koppel is om rap op snelheid te komen. De banden en rijwind zijn doorgaans beter te horen dan de aandrijflijn van de Toyota Corolla Cross.

WLTP-VERBRUIK GEM. 5 l/100 km GEMETEN VERBRUIK 4,5 l/100 km ACTIERADIUS (WLTP/gemeten) 956 km MILIEULABEL A CO2-EMISSIE 114 g/km