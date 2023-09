Deel dit: Share App Mail Tweet

Occasions: 3 ruime en betrouwbare gezinsauto’s voor maximaal 20.000 euro

Na vele jaren is je betrouwbare, Japanse MPV aan vervanging toe. Dat model bestaat niet meer, maar iets dergelijks is wel weer je wens. Je hebt veel ruimte nodig en waardeert Japanse kwaliteit. Voor twintig mille is het aanbod occasions niet eens zó groot, welke moet het worden?

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Welke betrouwbare ruime auto koop je voor 20.000 euro? Autovisie selecteert wekelijks de beste occasions.

Drie ruime en betrouwbare gezinsauto’s voor maximaal 20.000 euro

Mazda CX-5 (2012 – 2017)

Nissan Qashqai (2014 – 2017)

Toyota Verso (2013 – 2018)

1. Mazda CX-5 (2012 – 2017)

Het hele SkyActiv-idee van Mazda is heel opmerkelijk, in de goede zin. In plaats van een klein motortje dat zich uit de naad werkt, kiest Mazda voor een flinke 2,0 die gewoon heel efficiënt is en zo een laag verbruik scoort. Dat wil zeggen: moeiteloos rond 1 op 15. De lekkere trekkracht bij lagere toerentallen èn een trekgewicht van liefst 1.800 kg zijn fijne bijkomstigheden.

Op de weg is de Mazda ook een prima metgezel, al is de afstemming van het onderstel vrij stevig. Het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen, de bagageruimte scoort met 463 liter zeker niet slecht. Bij een autobedrijf in Vasse staat een net geïmporteerde, zwarte CX-5 ‘Exclusive Line’ (2015, 108.000 km) voor € 19.945.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het kan wel eens gebeuren dat het massacontact tussen de accu en de carrosserie geen goed contact maakt, of zelfs losraakt. De auto kàn dan niet starten, maar het is een kleinigheidje. Bij oudere exemplaren kan het gebeuren dat de verwarming niet werkt. In dat geval is de kachelradiateur verstopt en dat wordt wel een dure grap, vooral omdat het heel veel werk is. Verder is de CX-5 uiteraard heel betrouwbaar.

2. Nissan Qashqai (2014 – 2017)

De Qashqai is best een succesnummer. Het model is er nog steeds, al zijn we een generatie of wat verder dan deze. Er staat ook een flink aanbod gebruikte exemplaren in het land en die zijn ook heel gewild. Dit model zit ook dichter bij een MPV dan bij een SUV.

Hij is lekker ruim, de achterbank is desnoods breed genoeg voor drie volwassenen. Op de weg voelt hij zwaarder aan dan hij werkelijk is. De 1,2 liter motor is maar net-aan sterk genoeg, maar komt wel aan een verbruik rond 1 op 15. Bij een autobedrijf in Poortvliet staat een keurige donkergrijze 1.2 ‘DIG-T’ (2017, 57.000 km) met wat opties voor € 19.450.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Het is bijzonder dat bij de Qashqai feitelijk alleen hetzelfde euvel wel eens optreedt als bij de Mazda: massakabel maakt slecht contact. Dat komt dan door een beetje roestvorming. Bijzonder is dat dit alleen voorkomt bij de oudste exemplaren van dit model -die we hier dus voor ons hebben-, want bij latere Qashqai’s gebeurt het niet, waarschijnlijk door een kleine modificatie in de fabriek. Verder is ook de Nissan een toonbeeld van betrouwbaarheid.

3. Toyota Verso (2013 – 2018)

Terugkijkend is het heel verbazingwekkend dat dit model door Toyota niet is opgevolgd door een nieuwe generatie. Goed, over uiterlijk en smaak hebben we het niet, maar de Verso ‘bulkt’ van de goede eigenschappen. Het interieur is iets minder ruim dan de twee andere, maar de bagageruimte is met 484 liter juist de grootste van dit drietal. Het hele instrumentarium staat midden òp het dashboard en de versnellingspook staat op een sokkel. Na een week weet je niet beter.

De tweede zitrij bestaat uit drie verschuifbare stoelen. De Verso rijdt best comfortabel. Een 1,8 haalt gemiddeld 1 op 12. Bij een autobedrijf in Reusel staat een vers geïmporteerde (!) 1.8 Dynamic Business (2015, 71.000 km) voor € 19.995.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Tja, je hebt altijd ‘baas boven baas’. In het algemeen zijn Japanse merken kwalitatief even goed. Toyota heeft de naam op dit gebied het beste merk te zijn. Hoe toevallig dat deze Verso dat beeld bevestigt, want hierbij is geen enkel euveltje bekend dat wel eens voorkomt en ‘kenmerkend voor dit model’ genoemd kan worden. Oftewel: steengoeie, zorgeloze, trouwe dienaren en dat wordt steeds belangrijker als de jaren en de kilometers beginnen te tellen.

Welke occasion wordt het?

Een foute keuze is hier niet te maken. Het ligt er maar net aan waar de persoonlijke voorkeur het meest ligt. Alle drie zijn dit lekker ruime, sterke, probleemloze auto’s, waarmee je moeiteloos een jaar of tien vooruit kunt. OK, als ik moet kiezen: de Mazda.