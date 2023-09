Deel dit: Share App Mail Tweet

Manhart maakt klassieke BMW 2002 tii Alpina veel beter

Als autoliefhebber ken je Manhart wel. Het bedrijf maakt vaak extreme uitmonsteringen van Duitse auto’s en voorziet ze van een goud-zwarte wrap. Ditmaal vergrijpt de tuner zich aan een klassieker: de BMW 2002 tii.

De BMW 2002 tii is een echte liefhebbersauto. Wil je meer weten van de klassieker? Klik dan hier.

Manhart BMW 2002 tii Alpina

In dit artikel gaan we in op de Manhart-tune van de BMW 2002 tii. De krachtbron van de klassieker is een 2,0-liter M10 vier-in-lijn, uitgerust met een enkel gasklepsysteem en een inlaatspruitstuk van Alpina.

Manhart heeft de BMW voorzien van enkele upgrades waaronder een K&N luchtfilterbox en een nieuw uitlaatsysteem. Het resultaat van deze aanpassingen is een forse vermogenstoename. De oorspronkelijke viercilinder leverde ongeveer 130 pk en 178 Nm aan koppel, maar dankzij de upgrades van Manhart levert de krachtbron 200 pk en 215 Nm aan koppel.

200 pk klinkt natuurlijk niet als erg veel vermogen, maar je moet wel in ogenschouw nemen dat de BMW slechts 990 kilogram weegt.

Ondanks dat het gewicht laag is, past Manhart het remsysteem aan. Het aanpakken van remmen bij oudere auto’s is eigenlijk altijd aan te raden. Niet alleen omdat betere remmen veiliger zijn, ook omdat remmen van nieuwere auto’s trillingsvrijer zijn en de rijervaring flink verbeteren. De remmen van de Manhart BMW 2002 tii komen van een 323i van de E21-generatie.

De tuner voorziet de klassieker van nog meer upgrades. Zo krijgt de BMW een schroefset van KW, Alpina-velgen met 215/40 R16 banden voor en 225/40 R16 banden achter en 25 millimeter spacers.

Te koop

Wat de bijzondere aangepakte klassieker kost, laat Manhart niet weten. Ongetwijfeld vindt het bouwwerk binnen no-time een liefhebber.