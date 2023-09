Deel dit: Share App Mail Tweet

Uw Garage: Wiesmann Roadster (MF4-S) – kost wat, maar dan heb je ook wat

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Jeroen de Vries bestelde een splinternieuwe Wiesmann, maar de eerste kennismaking met die auto viel zwaar tegen. Toch bezit hij nu een Wiesmann Roadster (MF4-S).

In de video zie je ook Peter Dekker. Hij bezit een MF3!

Martin en Friedhelm Wiesmann (vandaar de MF in de type aanduiding) besloten na een bezoek aan een autoshow een auto te gaan bouwen met klassieke looks en moderne techniek. Acht jaar later, in 1993, was de eerste Wiesmann klaar. Omdat de auto ‘aan de weg kleeft’ is gekozen voor een gekko als logo.

Eerste kennismaking met de Wiesmann Roadster

Ik zag in 2004 in een autoblad een advertentie voor een Wiesmann, de MF3. Ik kende het merk toen niet, nu nog weten alleen kenners wat het is. Ik heb een afspraak gemaakt en ben naar de importeur in Utrecht gegaan.

Ik had verder nog niets gezien van die auto, me er ook totaal nog niet in verdiept en wist ook niet dat er BMW techniek onder de kap zat. Ik vond het gewoon een auto met prachtige lijnen, echt een mooi model.

Er stonden er vier in verschillende kleuren en toen ik de auto in het echt zag was hij nog mooier, het totale plaatje klopte. Robert Wesselman, toen de importeur zei; kom maar op, we gaan een rondje rijden. En dát was een belevenis! Ik was verkocht.

Een van de vier was een zwarte, gebruikte Wiesmann MF3 uit 1997. Die heb ik toen gekocht. Een geweldige, heerlijk rijdende auto. Als je zo’n auto hebt maak je foto’s natuurlijk. Die liet ik afdrukken en ik raakte met de eigenaar van de fotozaak aan de praat. ‘Als je die auto ooit verkoopt wil je dan aan me denken?’ En zo gezegd zo gedaan; ik besloot zo’n half jaar later de MF3 te verkopen. Ik had er bijna vijf jaar in gereden en ging voor een MF4.

Een BMW M3

In de basis dezelfde auto, maar met de V8 uit de BMW M3 in plaats van en zes – in – lijn. Ik heb een nieuwe besteld en heb het blok af fabriek laten tunen van 420 naar 480 pk. Ik dacht, daar kan nog wel een beetje bij! Er zit ook een andere uitlaat onder. De levertijd was een jaar dus ik had even geen Wiesmann meer. Maar het is verslavend; dat ging niet.

Om dat jaar te overbruggen heb ik toen toch weer een andere MF3 gekocht: blauw met blauwe bekleding, de kleur van de ANWB borden. Niet echt mooi, maar ik had een Wiesmann! Wil je het hele verhaal van Jeroen en Peter lezen? Kijk dan in Autovisie Magazine nummer 19!