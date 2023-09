Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuw wereldrecord: 0 tot 100 km/h in minder dan één seconde

Een stel studenten heeft het 0 tot 100 km/h-wereldrecord met een elektrische auto verbroken. De EV had daar slechts enkele meters asfalt voor nodig.

Stoplichtsprintjes zijn niet meer wat ze ooit waren. Elektrische auto’s verbreken het ene naar het andere record. Recent nog verpulverde de 1.914 pk sterke Rimac Nevera 23 records op één dag. Onder meer het oude 0 tot 100 km/h-wereldrecord voor een productieauto werd aan diggelen gereden. De elektrische hypercar deed dit in slechts 1,81 seconden.

0 tot 100 km/h in 0,956 seconden

Toch komt dit niet in de buurt van het record dat studenten van de hogeschool ETH Zürich en Lucerne University of Applied Sciences hebben neergezet. Zij bouwden een elektrisch autootje genaamd Mythen met als enige doel een nieuw 0 tot 100 km/h-record te vestigen. Missie geslaagd, want in slechts 0,956 seconden en 12,3 meter wist het studententeam de 100 km/h aan te tikken. Aanzienlijk sneller dan het vorige wereldrecord van 1,461 seconden.

Om in minder dan één seconde van 0 naar 100 km/h te accelereren, gebruiken de Zwitserse studenten vier elektromotoren; één in elk wiel. Het gecombineerd vermogen van 326 pk lijkt in eerste instantie misschien niet bijster indrukwekkend, maar wel als je je bedenkt dat het karretje slechts 140 kilogram weegt. Dat resulteert in een krankzinnige pk-gewichtsverhouding van 2,3 pk per kilogram. Het gewicht van coureur Kate Maggetti hebben we dan nog niet meegerekend.

Strijd om het wereldrecord

De sleutel tot een snelle sprinttijd is tractie. Spoilers hebben weinig zin, omdat die pas op hogere snelheid effectief worden. Om die reden maakt het studententeam gebruik van een ventilator die de auto actief naar de grond zuigt.

Het is niet de eerste keer dat de Zwitsers het record hebben verbroken. In 2014 en 2016 wisten zij ook al als snelsten van 0 naar 100 km/h te accelereren. Daarna waren het studenten van de University of Stuttgart die er met het record vandoor gingen. Nu is het wereldrecord dus weer in Zwitserse handen.