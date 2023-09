Deel dit: Share App Mail Tweet

Nog niet overtuigd van elektrisch rijden? Dit event kan alles veranderen

Of je nu wil of niet, elektrisch rijden lijkt vooralsnog de toekomst te zijn. Toch is nog lang niet iedereen overtuigd, Maarten Pompen wil hier als initiatiefnemer van EV Experience verandering in brengen.

Tijdens de vierde editie van EV Experience kan je rijden met allerlei vormen van elektrische mobiliteit. Zo staan er e-bikes, elektrische motoren, elektrische bedrijfswagens en natuurlijk elektrische auto’s. Je mag zelf de voertuigen besturen en ervaren hoe het is om elektrisch te rijden. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten en workshops gepland.

Proefrijden met een elektrische auto op Zandvoort

Het rijden van de elektrische proefrit vindt plaats op een plek waar je normaal niet komt, het circuit van Zandvoort.

Er zijn verschillende pop-up stores van allerlei (auto)merken en ook kan je meedoen met workshops.

Kennis maken met elektrisch rijden

Maarten Pompen liet eerder weten: “Om de overstap naar emissievrij vervoer te maken, laten we gasten eerst ervaren hoe fijn, comfortabel en ontspannen elektrisch rijden is. Een proefrit over het circuit draagt bij aan het creëren van enthousiasme voor deze vorm van autorijden. Met workshops helpen we de bezoeker om te leren over elektrisch rijden, zodat na een bezoek aan de EV Experience de keuze bij een volgende auto een elektrische wordt.”

De EV Experience vindt plaats van donderdag 21 tot en met zaterdag 23 september 2023. Op donderdag 21 en vrijdag 22 september 2023 is de EV Experience exclusief geopend voor de zakelijke markt. Op zaterdag 23 september zijn de workshops gericht op de zakelijke en private leaserijder, consument en EV Enthousiast.

Het exacte programma van workshops, andere doe-cursussen en praktijklessen, vind je op de site van EV Experience.