Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze gepantserde BMW 2002 tii was van een echte James Bond

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een gepantserde BMW 2002 tii.

De BMW 2002 tii is een echte liefhebbersauto. Wil je meer weten van de klassieker? Klik dan hier.

Gepantserde BMW 2002 tii

Deze BMW 2002 tii is niet van James Bond geweest. Sterker nog, 007 reed nooit op beeld in het model. Toch lijkt het alsof deze occasion van een geheim agent is geweest.

De klassieker heeft namelijk kogelwerend glas en ook de deuren, het dak en de ondervloer moeten kogels tegenhouden. Sterker nog, de auto heeft een blussysteem aan boord waardoor een brand veroorzaakt door bijvoorbeeld een bom binnen enkele seconden te blussen is. Dat zijn pas James Bond-achtige gadgets! De verkoper geeft in de advertentie aan dat er knopjes en compartimenten zijn die zijn onberoerd laten. Wat alle knopjes doen, is dus nog de vraag. Het proberen ervan is niet geheel risicoloos.

Onder de motorkap ligt nog steeds de standaard 2,0-liter M10 vier-in-lijn. Enkel de slangen zijn aangepakt zodat deze bestand zijn tegen het hogere ethanolgehalte in E10-benzine. Bij zo’n klassieker kan je beter echter beter E5 tanken.

Voel je James Bond

De auto komt uit 1975 en heeft volgens de kilometerteller nog geen 60.000 kilometer ervaring. De auto komt uit Italië en is in januari 2023 op Nederlands kenteken gezet. De verkoper vraag net geen 25 mille voor de auto.

Of dit duur is of niet, is lastig te bepalen. Zo’n gepanserde James Bond-auto is uniek. Een andere, origineel Nederlandse, BMW 2002 tii met minder kilometers vinden we al voor 22.500 euro.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.