De Vries keert na Formule-1 avontuur terug in Formule E

Autocoureur Nyck de Vries keert na zijn kortstondige avontuur in de Formule 1 terug in de Formule E, het wereldkampioenschap van de elektrische racewagens. De Nederlander heeft voor het nieuwe seizoen een contract in de wacht gesleept bij het team Mahindra Racing. “Ik kijk erg uit naar deze nieuwe uitdaging in mijn loopbaan”, schrijft hij op Instagram.

De Vries verdiende vorig jaar met een uitstekend optreden als invaller bij Williams in de Grote Prijs van Italië een vast zitje in de Formule 1 voor dit jaar bij AlphaTauri. Hij slaagde er niet in om in de punten te rijden en werd na tien races aan de kant gezet. De Australiër Daniel Ricciardo nam zijn plek over.

Voordat De Vries in de Formule 1 belandde, reed hij voor het team van Mercedes in de Formule E. Hij veroverde in 2021 de wereldtitel in deze klasse.

Vertrouwde omgeving

“Het voelt in zekere zin als thuiskomen”, meldt de 28-jarige Fries in een persbericht van Mahindra. “De Formule E is een vertrouwde omgeving, ik ken iedereen al goed. Ik heb er ook met plezier geracet. Het is ook spannend om zo’n grote autofabrikant als Mahindra te vertegenwoordigen. Ik ben zeer enthousiast over hun toekomstplannen en zie dat de fundamenten al solide zijn”, aldus De Vries, die een meerjarig contract heeft getekend.

Hij krijgt de Zwitser Edoardo Mortara als teamgenoot. Het nieuwe seizoen in de Formule E begint in januari 2024 in Mexico-Stad.