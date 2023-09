Deel dit: Share App Mail Tweet

Dubbel pijn: Ferrari F40 Barbie-auto crasht

Een F40 is een van de kroonjuwelen uit de Ferrari-geschiedenis. Pijnlijk is dan ook om te zien dat er een crasht en al helemaal als iemand vooraf al de auto heeft verpest door er een roze Barbie-bolide van te maken.

Ferrari plande van de F40 maar 400 exemplaren te bouwen. Echter, nadat de auto werd geïntroduceerd kwamen er direct 900 bestellingen binnen in Maranello. De Italianen verhoogde de productie waardoor er uiteindelijk 1315 stuks van de spreekwoordelijke band rolde. De Ferrari blijft dus een exclusief model!

Ferrar F40 Barbie-spec

Het is dan ook pijnlijk om deze roze Ferrari F40 te zien. Sterker nog, het is tegen de regels van het merk in. Herbert Appleroth, de voormalig CEO van de Australische en Aziatische tak van het merk, zei zelfs het volgende tegen een Australische nieuwssite: “Het is een merkregel. Geen roze Ferrari’s.”

Om het geheel nog iets fouter te maken, heeft de eigenaar gekozen voor BBS-E88 gouden wielen.

Zonder ABS

De Amerikaanse eigenaar van de Ferrari nam zijn F40 mee naam het Formula Drift-evenement in Seattle. Hier bleek de 2,94-liter twin-turbo V8, die goed is voor 478 pk, te veel voor de eigenaar. Of is het toch het ontbreken van ABS waardoor de Italiaanse Barbie-auto tegen de hekken glijdt?



De schade aan de Barbie-auto lijkt mee te vallen, al is alles aan een Ferrari F40 duur. De goedkoopste occasion die we op dit moment in Europa kunnen vinden heeft een prijskaartje van 2,38 miljoen euro!

Waarom een Ferrari F40 zo’n bijzondere en gewaardeerde auto is, en waarom je ‘m dus niet moet verpesten, vertelt Sjoerd van Bilsen in onderstaande video.