Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Renault Sport Spider, exclusieve tweezitter

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Renault Sport Spider.

De Renault Sport Spider is een opvallende roadster die slechts drie productiejaren kende tussen 1996 en ’99. Renault had het lastig in de jaren 80 dus besloot de fabrikant zichzelf wat sportiever in de markt te zetten. Een plan dat eerder met de Renault 5 Turbo goed uitpakte.

De Sport Spider is zeer zeldzaam

De Sport Spider is een bijzonder exclusief model dankzij zijn gelimiteerde productieaantal. Het idee achter de Spider was dat hij redelijk kon functioneren als weekendauto, maar ook genoeg pit in zich had om als raceauto zijn mannetje te kunnen staan.

Begin juli 2020 reed redacteur Peter Hilhorst met een Renault Sport Spider in de rubriek ‘Peters proefrit’. Dit had hij erover te vertellen.

De Renault is een compromisloze tweezitter

“Een ander motief voor het produceren van de Sport Spider (naast het merkimago een boost te geven) was de toenemende vraag naar relatief betaalbare roadsters. Geen zoetsappige toermachine in dit geval, maar een compromisloze tweezitter. De Sport Spider was de basis voor een merkencup en tegelijkertijd een rauwe straatauto.”

“In 1996 startte de productie en in drie jaar tijd kwamen er uit de fabriek in Dieppe 1685 exemplaren. Niet het gehoopte succes, wat onder meer kwam door de introductie van de Lotus Elise.”

“Lichter, sneller, comfortabeler en exotischer, maar bijna 25 jaar later wel minder exclusief dan deze Sport Spider. Het was bovendien het eerste model van het Renault Sport-label, dat inmiddels is uitgegroeid tot een zeer gerespecteerde sportdivisie.”

Hoe zit de Spider in elkaar?

“Alles aan de Sport Spider is eigenlijk extreem. Het eerste jaar werd hij geleverd zonder voorruit en had hij enkel een windgeleider. Vanaf zijn tweede productiejaar kwam een glazen paneel in de optielijst te staan om de verkoop te stimuleren. Het uiterlijk is dat van een raceauto met een lage neus, grote luchtinlaten in de flanken, een rolbeugel én vleugeldeuren.”

“Alle carrosseriedelen zijn van kunststof, terwijl het chassis bestaat uit gelaste aluminium balken. Hij heeft dubbele draagarmen rondom die met uniballs aan het chassis zijn bevestigd en instelbare schokdempers die direct vanaf de bovenste draagarm op het chassis werken; vóór liggen de dempers horizontaal.”

“Achterin heeft hij de dwarsgeplaatste 2,0-liter viercilinder uit de Clio Williams met 150 pk die de achterwielen mag aandrijven en niet meer dan 902 kg op gang hoeft te brengen.”

Hoe is de rijervaring van de Renault?

“Zo goed als de Renault op papier klinkt, zo lekker is de Sport Spider ook in het echt. De onbekrachtigde besturing is taai, maar niet te zwaar. Je bespeurt rond de middenstand wel een beetje twijfel in het stuurwiel, maar draai verder in en de informatiestroom komt op gang. Met precisie en vertrouwen stuur je de lichtgewicht dan bochten in, rustig balancerend op de verbazingwekkende grip van de vooras. Desnoods met de eveneens onbekrachtigde remmen licht aangesproken om druk op de neus te houden. Dan verandert hij bijna met de directheid van een formule-auto van richting. De feedback die het onderstel geeft, is van een grote nauwkeurigheid.”

“Je voelt alles, hoort alles en ruikt alles. Veel puurder kun je niet rijden. De viercilinder is levendig, terwijl hij achter je rug ligt te ronken, en houdt van toeren. Oversturen op het gas zal niet snel gebeuren, maar midden in de bocht even gas liften of hem moedwillig bruusk insturen kan een goed te controleren glijpartij uitlokken. Snel handelen is wel nodig wegens de middenmotor, maar je voelt hem goed aan. De Sport Spider is een zeldzame belevenis en die wordt almaar duurder.”

Autovisie vindt een exemplaar uit 1997 met 41.915 kilometer op de teller. De vraagprijs bedraagt 49.500 euro.

Peters Proefrit Renault Sport Spider

Kijk onderstaande video voor de volledige indruk van Peter Hilhorst!