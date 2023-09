Deel dit: Share App Mail Tweet

Honda CR-V: Te duur of Japanse perfectie?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Nu de Chinese invasie op zijn hevigst is, verdedigt Honda zich met verve. Deze Honda CR-V is in korte tijd het derde model dat de Japanse fabrikant introduceert.

Honda heeft nu een sterke line-up met drie nieuwe SUV’s, maar ook core-model Civic is nog jong. Na een bedachtzame start in de EV-markt heeft het merk nu ook twee volledig elektrische modellen: fashion-statement Honda e én in het populaire segment van B-SUV’s de Honda met de moeilijke naam e:Ny1, die voor iedereen zou moeten zijn. Maar er is meer dan alleen volledig elektrisch. Daarom introduceert het de nieuwe CR-V als hybride en voor het eerst ook als plug-in hybride.

De nieuwe Honda CR-V

Honda schakelt dus opnieuw een tandje bij in een tijd van verwarrende elektrische transitie, waarin veel andere fabrikanten lijken te worstelen met de timing van modellen. Je kunt maar zo de boot missen als merk, als je niet op tijd aan de elektrische vraag voldoet.

Toch laat Honda zich net als Toyota niet gek maken door trends en komt het pas met nieuwe modellen als die helemaal aan de eigen hoge kwaliteitseisen voldoen. Bovendien zet het eerder ontwikkelde techniek niet zomaar overboord. Zo behoort het merk ook tot de hybride-pioniers en gelooft het nog heilig in die techniek.

De aandrijflijn

Daarom heeft deze CR-V als eerste plug-in hybride van het merk geen alledaagse PHEV-techniek, maar een aandrijflijn met maximaal 184 pk en 335 Nm, waarin de 2,0-liter Atkinson-verbrandingsmotor samenwerkt met elektromotoren.

Bovendien heeft het systeem koppelingen die desgewenst de overbrengingen kunnen fixeren. De CR-V is overigens ook als ‘gewone’ hybride zonder stekkermogelijkheid leverbaar. Deze e:HEV is bovendien als 4WD te bestellen, iets wat bij de e:PHEV niet mogelijk is.

Welke CR-V u ook kiest, het is altijd een bovengemiddeld goed gebouwde auto. Ten opzichte van de HR-V en e:Ny1 zie je ook aan mooiere en zachtere materialen in het interieur dat je met het topmodel te maken hebt. Ook het knoppenwerk voelt solide aan en ziet er mooi uit.

De aluminiumdecoratie en de knoppen hier en daar zijn echt van premiumniveau. Ook de praktische kant van deze SUV is dik in orde. Veel aflegruimte, royale bekerhouders, een veelvoudige verstelbaar achterbank en de nodige connectiviteit maken er een aangename reisgenoot van. De cockpit is rustig en overzichtelijk vormgegeven met twee schermen, die met scherp gedefinieerde graphics goed informatie geven.

De prijs van de Honda CR-V

Helaas is deze CR-V minder scherp geprijsd dan de ZR-V, maar is hij met een vanafprijs van 63.185 euro voor de e:PHEV duurder dan menig concurrent. Voor de instapper e:HEV 2WD moet 55.185 euro worden overgemaakt.

Honda CR-V 8 Score Pluspunten Goede bouwkwaliteit

Zuinige aandrijflijn?

Zeer functioneel

Prachtige techniek Minpunten Prijs

Beetje saai design

Geen snellaadmogelijkheid Al met al is de CR-V verder geperfectioneerd tot een veelzijdige en praktische auto van heel hoge kwaliteit. De verpakking – lees het exterieurdesign – is niet spannend, maar dat kun je ook tijdloos noemen. De lijnvoering van het ontwerp is uitgebalanceerd met een redelijk stoer, maar ook inwisselbaar front en een achterzijde die wel wat BMW- en Volvo-trekjes vertoont door de vorm van de verlichting. Een goede en complete auto voor mensen die wel premiumkwaliteiten eisen, maar die status niet met een prestigieuze merknaam willen showen.