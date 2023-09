Deel dit: Share App Mail Tweet

Autorijden is duur: maar carpoolen voor veel Nederlanders geen optie

Wegenbelasting, verzekering, benzine, reparaties en afschrijving maken autorijden duur. Helemaal in Nederland is het bezitten en rijden van een auto niet goedkoop. Daarom geeft Autovisie je veel tips om geld te besparen, maar wat doet Nederland eigenlijk met die tips? We gaan in ieder geval niet carpoolen!

Autoverzekering.nl deed onderzoek naar wat de invloed van inflatie en dure benzine zijn op het gedrag van de Nederlanders. In totaal waren er 1004 respondenten per kwestie.

Niet carpoolen

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders minder is gaan rijden doordat benzine duur is en de inflatie hoog (43 procent). Carpoolen is voor veel Nederlanders geen optie. 9,9 procent is het met de stelling: ‘ik ben vaker gaan carpoolen’ eens. De rest van de ondervraagden (90,1 procent) gaat niet carpoolen ondanks de stijgende kosten.

Carpoolen is iets van de jaren 90 In 1995 was 14 procent van alle auto’s in het woon-werkverkeer een carpoolauto, in 2002 was dat nog maar 8 procent. Een daling van ruim 30 procent. Het aantal carpoolers nam destijds in acht jaar tijd met 27 procent af. Nu de prijs van benzine en de inflatie hoog is, verwacht je dat mensen gaan besparen door te carpoolen. Maar daar zit Nederland niet op te wachten.

Een groot deel van de Nederlanders gaat, omdat autorijden duur is, op zoek naar het goedkoopste tankstation (76,1 procent). Een veel kleiner deel gaat ook echt langzamer rijden om benzine te besparen (29,2 procent).

Opvallend is dat de inflatie en dure benzine wel flinke invloed hebben op hoeveel Nederlanders fietsen. Met de stelling: ‘Ik ben meer gaan fietsen’ is 48 procent het eens.

Nederlanders stappen wel vaker op de fiets omdat autorijden duur is

Een klein deel van de Nederlanders zegt zijn auto te hebben verkocht (5,6 procent). Een groter deel heeft zijn of haar auto ingeruild voor een zuinigere (12,5 procent). Sommige Nederlanders (13,3 procent) geven aan de onderhoudsbeurt van zijn of haar auto uitgesteld te hebben, omdat de prijs van benzine en de inflatie hoog is. Dit raden we natuurlijk af.

Tijdig onderhoud kan juist hoge kosten voorkomen en een goed onderhouden auto is veelal zuiniger dan eentje die slecht of geen onderhoud heeft gehad. Pak dan liever een keer vaker de fiets, probeer je rechtervoet te bedwingen of ga toch eens carpoolen!