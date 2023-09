Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de elektrische auto van Huawei Tesla van zijn troon kan stoten

Hoewel de Apple Car nog lang niet op de markt is, heeft smartphonegigant Huawei al wel serieuze plannen. Sterker nog, de elektrische auto gaat al snel in productie en is beter dan de Tesla Model S, zo zegt het hoofd van de auto-afdeling Richard Yu Chengdong.

Huawei brengt de elektrische auto niet onder eigen naam, maar is samen met Chery Automobile het merk Luxeed gestart. Het eerste model krijgt de naam S7.

De elektrische auto van Huawei en Chery Automobile

De elektrische auto van Huawei en Chery Automobile is dus een directe concurrent voor de Tesla Model S, al roepen veel fabrikanten dat. Toch zijn de verwachtingen hoog. Chery Automobile is immers een grote fabrikant. Zo verkocht het in 2022 meer dan 1,2 miljoen auto’s. Dit in combinatie met de technologische kennis van Huawei, kan wellicht zorgen voor een succes – al dan niet buiten Europa.

Voorsprong door het accupakket

De Luxeed S7 draait op de software van Huawei en krijgt naar verluidt het nieuwe accupakket van Catl. Dit batterijpakket wordt gezien als een doorbraak in de ontwikkeling van elektrische auto’s. Waarom? De accu is een zogenaamde LFP-batterij die goedkoper is om te produceren, minder schaarse metalen bevat en ook nog eens brandveiliger is dan een NMC-accu. Het nadeel van een LFP-batterij is dat ze doorgaans minder energie-dicht zijn, maar deze accu dus niet.

De auto van Huawei en Chery Automobile heeft naar verluidt een actieradius van 700 kilometer. 10 minuten snelladen levert je 400 kilometer aan actieradius op. De Luxeed S7 wordt naar verwachting een van de eerste auto’s met het accupakket.

Wat design betreft is het model weinig inspirerends. Van een BYD- of Nio-logo op de neus, had ik niet raar opgekeken. Op die laatste fabrikant lijkt de auto het meest wat ‘autonoom’ rijden betreft. De elektrische auto heeft een LiDAR op het dak, 12 sensoren, 11 camera’s en 3 millimetergolfradars.

Een concurrent voor de Tesla Model S

Kan de auto van Huawei en Chery Automobile dan echt de Tesla Model S van zijn troon stoten? Als de auto de nieuwe Catl-batterij heeft en ook nog eens wat prijs betreft concurrerend kan zijn ten opzichte van de Amerikaanse EV, dan wordt het wellicht een succes. Of dat succes alleen voor Azië geldt of dat het merk zich ook in Europa zal vestigen, is nog de vraag. In Nederland hebben Europese en Amerikaanse fabrikanten vooralsnog een streepje voor op Chinese merken.