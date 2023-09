Deel dit: Share App Mail Tweet

De BMW X2 moet gewoon lekker normaal doen

BMW laat het silhouet van de nieuwe X2 zien. Hoewel een schim van zo’n auto veelal niet veel zegt, spreken deze beelden boekdelen.

De BMW X2 was altijd een vreemde eend in de bijt. Op het hele X-gamma van het merk is een vergrotende trap, groot-groter-grootst, van toepassing. Behalve op de X2. Het model loopt namelijk niet in pas met de X4 en X6.

De nieuwe BMW X2

Tot nu dan. BMW maakt namelijk een einde aan de X2 als eigenwijs model. Vanaf nu is het een verkleinde versie van de X4 (of X6). Kortom, een echte coupé-SUV.

COMING SOON Headlights on.Time for something uneXpected. Stay tuned.#BMW Posted by BMW on Wednesday, September 27, 2023

Hoewel lang niet iedereen fan is van de carrosserievorm, en de autosoort zeker nadelen heeft, zijn coupé-SUV’s populair.

De coupé-SUV De BMW X6 kennen velen als de eerste coupé-SUV die werd verkocht. Het model is in 2008 in productie genomen. Wat velen niet weten is dat de Zuid-Koreaanse SsangYong Actyon eigenlijk de eerste coupé-SUV was. Het model kwam al in 2006 op de markt. Een succes als de X6 werd het nooit.

Opvallend is dat de nieuwe BMW X2 niet alleen een aflopende daklijn heeft, ook de neus is grondig aangepakt. Zo is de grille groter geworden en voorzien van verlichting.

Aandrijflijnen

BMW laat nog niets weten over de aandrijflijnen van de X2. Al kan je verwachten dat die identiek zijn aan de X1. Logischerwijs zit er ook nog een elektrische iX2 in het vat.

De X1 wordt aangeboden als twee voorwielaangedreven dieselmodellen met ieder een viercilinder goed voor 150 of 211 pk. Daarnaast is er een driecilinder benzinemotor met 136 pk en een viercilinder benzine met 218 pk. Beide zijn voorzien van een mild hybride-systeem.

Daarbij zijn er twee plug-in hybrides. De plug-in heeft een 1,5-liter benzinemotor op de vooras en een elektromotor op de achteras. De twee motoren samen zijn goed voor 245 pk of 326 pk. Beide uitvoeringen kunnen 78 tot 89 kilometer volledig elektrisch rijden.

De BMW iX1 is met een elektromotor (204 pk) of twee elektromotoren (313 pk) te bestellen. Met het 66,5 kWh-accupakket kom je tussen de 413 en 375 kilometer ver, volgens WLTP. Dit is afhankelijk van de uitvoering.