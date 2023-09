Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna 40 procent van de Nederlanders vult eigen ruitenvloeistof niet bij

Auto’s zijn ingewikkelde producten. Er komt allerlei techniek samen die altijd moet werken. Goed onderhoud is daarom belangrijk, maar er zijn veel dingen die je zelf kan doen. Toch vult bijna 40 procent van de Nederlanders zelf hun ruitenvloeistof niet bij.

Smeermiddelenfabrikant, en Mercedes Formule 1-sponsor, Petronas deed onderzoek naar hoe(veel) onderhoud Nederlanders zelf aan hun auto uitvoeren.

Het onderzoek is uitgevoerd door iVox onder een representatieve steekproef van 1000 Nederlanders.

38 procent van Nederland vult eigen ruitenvloeistof niet bij

Opvallend is dus dat 38 procent van de Nederlanders zelf niet hun ruitenvloeistof bijvult. Dit terwijl het bijvullen een van de makkelijkste klusjes aan je auto is, tenzij je een Alfa Romeo 4C hebt. Toch geeft 78 procent aan regelmatig zelf kleine klusjes aan zijn of haar auto uit te voeren, 78 procent doet dat. Vrouwen laten iets meer taken aan de garage over. 29 procent van de vrouwen gaat voor kleine klusjes naar de garage. 15 procent van de mannen doet dit.

Te weinig

Net als ruitenvloeistof bijvullen, geeft het merendeel van de Nederlanders aan zelf de bandenspanning te controleren (57 procent). Opvallend is dat slechts 50 procent het oliepijl van de auto zelf wel eens controleert. Dat is geen goede scoren. Te weinig olie in je motor heeft namelijk fatale gevolgen. Elke maand je olie controleren is dus essentieel. Tip: als je een occasion koopt en je niet weet of de auto olie verbruikt. Check iedere tankbeurt de olie om motorschade te voorkomen.

Tot hoever gaat het zelf uitvoeren klusjes aan je auto? De meeste Nederlanders trekken de grens bij het vervangen van het luchtfilter. Slechts 2,2 procent van de respondenten gaf aan deze zelf te vervangen. Logisch, want het luchtfilter vervangen is veel lastiger dan bijvoorbeeld de olie pijlen en bijvullen. Daarbij hoort het luchtfilter gewoon bij een onderhoudsbeurt die dus veelal door de garage wordt gedaan.