Mistig? Dit is wanneer je mistlampen mag gebruiken

Meer lampen aan is in het verkeer niet altijd veiliger. Je kan namelijk je medeweggebruikers verblinden. Wanneer mag je eigenlijk je mistlampen gebruiken?

Mist bestaat uit kleine waterdruppeltjes die in de lucht zweven. Dit beperkt het zicht. We kennen vier soorten mist: nevel (meer dan 1000 meter zicht), mist (minder dan 1000 meter zicht), dichte mist (minder dan 200 meter zicht) en zeer dichte mist (minder dan 50 meter zicht).

Mistlampen aanzetten

Wanneer mag je de mistlampen van je auto gebruiken? De mistlampen aan de voorkant van je auto mag je alleen gebruiken als het zicht ernstig belemmerd is. Dit is als het zicht ongeveer minder is dan 200 meter.

Het mistachterlicht mag je alleen gebruiken als het zicht minder dan 50 meter is. Mistlampen zijn wettelijk niet verplicht. In Nederland is sinds 1 januari 1998 een mistachterlicht pas vereist op nieuwe auto’s. Auto’s van voor 1998 hebben dus soms nog geen mistverlichting.

Als ze op je auto zitten, moeten ze wel werken. Anders wordt je auto niet goedgekeurd tijdens de APK. Aan te raden is om ze ook te gebruiken wanneer het mag. Dit heeft direct positieve invloed op jouw zichtbaarheid in het verkeer en de verkeersveiligheid.

Boete onnodig voeren mistlampen

Heb je de mistlampen van je auto aan terwijl dit niet nodig is, dan kan je een boete krijgen. Omdat je op deze manier het zicht van de medeweggebruikers ernstig kan belemmeren, bedraagt het boetebedrag 150 euro. Echter, je moet ook goed opletten dat je wel je verlichting aanzet. In geval van mist gebeurt dit vaak niet bij nieuwe auto’s. Hoe dit zit, leggen we in onderstaande video uit.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Meer afstand houden als het mistig is

Hoewel mistlampen zorgen voor betere zichtbaarheid, zijn er nog wat punten die de veiligheid kunnen bevorderen als je geen hand voor ogen ziet. Zo kan je bijvoorbeeld de afstand tussen je voorganger vergroten – of zelfs verdubbelen. Dit levert meer ruimte op om op tijd te handelen. Ook is het verstandig om je snelheid aan te passen.