Deze bekeuringen moet je niet betalen!

Als je heel netjes alle regels volgt, heb je wellicht nog nooit een bekeuring gehad. Wat als je toch onverwachts een verkeersboete binnenkrijgt? Dan moet je het bedrag niet zomaar aftikken. Er zijn oplichters actief!

Als je een boete krijgt, ligt er een brief van het CJIB op de deurmat. CJIB staat voor Centraal Justitieel Incassobureau. Het bureau gaat niet alleen over verkeersboetes. Ook de inning van geldboetevonnissen, transacties en schadevergoedingsmaatregelen lopen via het overheidsorgaan.

Hoewel het doorgaans slim is om een boete snel te betalen, en aanmaningen en boeteverhogingen te voorkomen, moet je wel goed blijven opletten. Er zijn oplichters actief die zeggen dat je een bekeuring hebt en vervolgens vragen om het geld naar een rekeningnummer over te maken. Het gaat niet alleen om verkeersboetes, ook zijn mensen opgelicht met nep niet-betaalde gemeentelijke heffingen of achterstallige zorgverzekeringspremies.

Oplichters herkennen

Hoe kan je de bekeuringen van de oplichters herkennen? Dat is eigenlijk vrij simpel. Het CJIB stuurt nooit een boete, aanmaning of betalingsachterstand via de mail, sms of Whatsapp. Je ontvangt de boete altijd thuis per post. Daarbij kan je altijd veilig op de site van het CJIB betalen via iDeal en hoef je dus nooit geld over te maken.

Pech voor de oplichters Het CJIB meldt dat sommige mensen die opgelicht zijn per ongeluk het bedrag aan het echte bureau overmaken. Dit bedrag wordt teruggestort.

Let op, als je een berichtje krijgt dat niet van het CJIB zelf is: betaal de bekeuring niet, klik niet op linkjes en doe melding bij de Fraudehelpdesk. Heb je de oplichters toch betaald, doe dan aangifte bij de politie.