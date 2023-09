Deel dit: Share App Mail Tweet

Bijna 30 procent van de benzinerijders wil na accijnsverhoging een andere auto

Er is veel gedoe over de accijnsverhoging die op 1 januari ingevoerd wordt, als de huidige plannen blijven staan. Uit onderzoek van AutoTrack blijkt dat bijna 30 procent van de benzinerijders een andere auto zou kopen als de accijns verhoogd worden.

Waarom wordt er een accijnsverhoging doorgevoerd? Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, en de prijzen aan de pomp flink stegen, greep de overheid in met accijnsverlagingen. Op 1 juli verviel een deel van die accijnsverlagingen. Het tweede deel moet op 1 januari 2024 hersteld zijn.

Accijnsverhoging betekent op zoek naar een andere auto

Uit het onderzoek blijkt dat 29,7 procent van de benzinerijders na een accijnsverhoging een andere zuinigere auto overweegt. En als de psychologische grens van 2,50 euro per liter wordt gehaald is zelfs 59 procent bereid om hun benzineauto te verkopen of in te ruilen.

Ook zegt 42 procent vaker de auto te laten staan als de prijs van benzine vanaf 1 januari naar 2,50 euro stijgt door de accijnsverhoging. En dat terwijl de benzineprijs nu al ervoor zorgt dan 2 op de 10 automobilisten vaker de auto laat staan.

4 procent geeft zelfs aan een baan dichter bij huis te zoeken en 3,6 procent zegt de auto volledig weg te doen. 3,3 procent zou in geval van een accijnsverhoging vaker de trein nemen.

17,5 procent geeft aan vaker de fiets te pakken als de prijzen verder stijgen en 7,2 procent zegt vaker thuis te werken.

Het onderzoek

Het onderzoek werd gedaan onder 3.500 autobezitters. 76,8 procent hiervan rijdt een benzineauto (of hybride) en 16,8 procent rijdt een dieselauto (of hybride). Slechts 2,3 procent van de respondenten rijdt elektrisch. 86 procent van de ondervraagden is 40 jaar of ouder.