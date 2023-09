Deel dit: Share App Mail Tweet

Audi stopt met de Q4 e-tron 40, dit is zijn opvolger

Audi geeft de Q4 e-tron een update waardoor het model krachtiger wordt en meer rijbereik heeft. De aanduiding 40 zal daarom niet meer op het model te zien zijn.

De e-tron Q4 werd in 2021 geïntroduceerd en was als 35, 40, 45 en 50 leverbaar. De 35 is al niet meer te bestellen en de 40 gaat dus ook uit het assortiment. Al blijft dat model voortbestaan onder een ander labeltje.

De opvolger van de Audi Q4 e-tron 40

De Audi e-tron 40 was namelijk een 204 pk sterke variant met een 77 kWh accupakket (520 kilometer actieradius) en achterwielaandrijving. De nieuwe instap-45 heeft ook enkel achterwielaandrijving, maar levert fors meer vermogen: 286 pk. Dat is meer dan de vorige 45 met twee elektromotoren! Daarbij komt het model ook nog iets verder met het 77 kWh accupakket: 547 kilometer. Hoe veel vermogen de 45 quattro’s leveren, laat het merk nog niet weten.

De Audi Q4 e-tron 55 krijgt nu 340 pk, dat is 41 meer dan zijn voorganger. De vierwielaandrijvers kunnen met 175 kW opladen en de achterwielaandrijver met 135 kW.

Nieuwe functies

Naast meer vermogen en meer rijbereik krijgt de nieuwe Audi Q4 e-tron ook nieuwe functies. Zo wordt bij snelheden van 90 kilometer per uur of hoger middels witte pijlen in het instrumentarium, en in het head-up display, aangegeven of het veilig is om van rijstrook te wisselen.

De bestuurder kan dan de richtingaanwijzer aanzetten waarna de auto zelf automatisch van rijstrook wisselt.

Audi breidt productiecapaciteit Q4 e-tron uit

Audi zegt dat het als reactie op de grote vraag naar de Q4 e-tron de productiecapaciteit uitbreidt. Aanvullend op de productie in het Duitse Zwickau wordt de EV vanaf eind 2023 ook gebouwd in de fabriek in Brussel, de fabriek waar nu de Audi Q8 e-tron en Q8 Sportback e-tron worden gemaakt.