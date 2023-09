Deel dit: Share App Mail Tweet

Wanneer je ook in auto’s van Lexus een yoke-stuur kan verwachten

Net als Tesla heeft Lexus al een yoke-stuur ontwikkeld. In geval van de Japanse fabrikant is het afgeplatte stuur nog niet te bestellen, maar daar gaat verandering in komen.

We reden afgelopen maart, tijdens de introductie van de nieuwe RZ 450e, voor het eerst met het nieuwe stuurwiel van Lexus, dat overigens heel anders in elkaar zit dan die van Tesla.

Niet zoals Tesla yoke

Het yoke-stuurwiel van Tesla heeft namelijk geen bijzondere techniek onderhuids. Het Amerikaanse EV-merk heeft simpelweg het gebruikelijke stuurwiel door een afgeplatte versie vervangen. Hoewel dit op de snelweg prima werkt, kan het bij snel draaien in de stad de nodige irritaties opleveren.

Lexus heeft daarom een Steer By Wire-systeem. Dit betekent dat er geen mechanische verbinding is tussen de wielen en het stuurwiel. Hoe ver je wielen uitslaan wordt aan de hand van je stuurinput en snelheid bepaald. Hoe dit exact werkt, zie je in onderstaande video.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Maar wanneer komt de Tesla yoke-concurrent dan op de markt? Hoewel de Lexus RX inmiddels al te bestellen is, kan je nog geen afgeplat stuur aanvinken op de optielijst.

Wanneer je het Lexus-stuur kan verwachten

Lexus liet eerder aan Autovisie weten dat de stuurknuppel in 2025 te bestellen is voor het model.

Nadat de eerste journalisten met het stuurwiel hebben gereden, is er nog flink gesleuteld aan het concept. Zo kan het stuur nu 200 graden in elke richting draaien in plaats van 150 graden, zo laat het merk aan het doorgaans welingelichte Car & Driver weten.

De ontwikkeling van het Lexus-stuurwiel verwachten de ingenieurs volgend jaar af te ronden. Hierdoor zou het jaartal 2025 binnen bereik vallen. Dat is wel zo’n 4 jaar later dan Tesla. Al zijn de twee systemen niet vergelijkbaar.