Skoda maakt de Enyaq 1000 euro duurder, maar dat is niet zonder reden

Skoda maakt de Enyaq met het 77 kWh accupakket 1000 euro duurder. Waarom? Het merk heeft de SUV en Coupé krachtiger en efficiënter gemaakt.

De Skoda Enyaq is er ook met een 58 kWh accupakket. Dit model blijft gewoon bestaan er houdt dezelfde prijs van 44.990 euro.

Waarom de Skoda Enyaq 1000 euro duurder is

Skoda zegt dat de nieuwe Enyaq met het 77 kWh accupakket een flinke upgrade is ten opzichte van het oude model? Maar wat zijn de verschillen?

Meer actieradius

De nieuwe Skoda Enyaq heeft verbeterde elektromotor en software gekregen. Hierdoor kom je geen 545 kilometer ver meer, maar ligt het WLTP-bereik nu op 565 kilometer. Geen groot verschil, maar toch 20 kilometer! De Coupé komt nu 573 kilometer ver.

Sneller laden

De aanpassingen hebben ook invloed op de laadtijd. De vorige Skoda Enyad iV 80 ondersteunde optioneel 125 kW-snelladen.

Dit betekent dat je van 10 naar 80 procent laadt in zo’n 38 minuten. Nu belooft het merk dat dit in 25 minuten kan. Wat de laadsnelheid exact is, wordt nog niet gecommuniceerd.

Meer vermogen

De aangepakte elektromotor levert ook meer vermogen. Voorheen was de Enyaq 204 pk sterk, nu levert de elektromotor tot wel 285 pk. Dit betekent dat je nu van 0 naar 100 kilometer per uur sprint in 6,7 seconden. Zijn voorganger deed dit in 8,8 seconden.

De prijs

Voor de nieuwe Skoda Enyaq 80 betaal je 1000 euro meer. De 77 kWh-versie start bij 49.000 euro. De Coupé kost minimaal 52.990 euro.

