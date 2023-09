Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kosten de nieuwe Mini Cooper en Countryman

Begin van deze maand trok Mini het doek van de nieuwe Cooper en Countryman. Inmiddels is er ook meer bekend over de prijzen van de modellen, al weten we nog niet wat elk model kost.

De twee nieuwe auto’s betekende ingrijpende wijzigingen in het modellenaanbod. Sterker nog, het hele gamma is vervangen. Het enige model in de line-up dat niet vernieuwd wordt, is de Clubman. Het merk neemt dan ook afscheid van de station.

De prijzen van de nieuwe modellen

Mini Cooper SE

Mini maakt nu de prijzen van de Cooper SE en Countryman C bekend. We beginnen met de hatchback. SE betekent dat het een volledig elektrisch model is met een elektromotor van 218 pk en 330 Nm aan koppel.

De motor put zijn energie uit een 54,2 kWh accupakket waarmee hij tot 402 kilometer aan range heeft volgens de WLTP-meetmethode. Het prijskaartje bedraagt 38.990 euro.

Prijzen Mini Countryman

Ook de Mini Countryman C heeft een prijskaartje gekregen. C betekent dat het de goedkoopste benzine-Countryman is die naar verluidt dezelfde aandrijflijn heeft als de BMW X1 sDrive20i.

Die auto heeft een benzinemotor die goed is voor 170 pk en van 0 naar 100 kilometer per uur sprint in 8,3 seconden. Het prijskaartje van de BMW bedraagt 51,5 mille. De Mini is er al vanaf 45.990 euro.

Productie

De productie van de nieuwe Cooper SE start vanaf november 2023 in de fabriek in China en vanaf 2026 in een fabriek in Oxford. De Countryman C wordt gebouwd vanaf november 2023 in de BMW Group fabriek in Leipzig.

Wat de volledig elektrische Mini Countryman en benzine-versies van de Cooper kosten, is nog onduidelijk.