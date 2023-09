Deel dit: Share App Mail Tweet

De wankelmotor is betaalbaar terug bij Mazda

Hoewel Mazda bij velen bekendstaat als een merk van degelijke en burgerlijke auto’s, weten liefhebbers wel beter. Neem bijvoorbeeld de MX-5. Van modellen als een Mazda 2 gaat je autohart niet echt sneller kloppen, tenzij er een inspirerende aandrijflijn onder de motorkap ligt. Bijvoorbeeld: een wankelmotor!

Het Japanse merk levert momenteel al een model met rotatiemotor. De MX-30 heeft het soort motorblok als range extender. Hoe zit het in de Mazda 2?

Wankelmotor terug bij Mazda

Hoewel we bij een wankelmotor direct denken aan sportwagens als de Mazda RX-7, weten we ook direct dat een aandrijflijn in die vorm te mooi is om waar te zijn in 2023.

In de Mazda 2 wordt de 830 cc rotatiemotor dan ook gebruikt om een 17,8 kWh accupakket van elektriciteit te voorzien. Zo laat het doorgaans welingelichte Japanse Best Car Web weten. Aan het accupakket zit een 170 pk elektromotor gekoppeld die de wielen van de Mazda aandrijft.

⚙️ Wat is een wankelmotor? Een wankelmotor is een type verbrandingsmotor dat werkt door een driehoekige rotor binnenin een ovaalvormige behuizing te laten draaien. De rotor beweegt in een continu cirkelvormige beweging, waardoor er compressie en verbranding plaatsvindt in verschillende delen van de behuizing. In vergelijking met de traditionele zuigermotoren heeft een wankelmotor minder bewegende delen en kan hij gemakkelijker hogere toerentallen bereiken. Dit zorgt voor een soepelere en krachtigere prestatie. Daarentegen verbruikt een wankelmotor veelal meer brandstof en olie, al is dit bij nieuwe (Mazda-)motoren vaak niet meer het geval.

Naast de Mazda 2 EV met range-extender blijft naar verluidt ook een 1,5-liter driecilinder, die bijgestaan wordt door een elektromotor, in productie. Het systeemvermogen van die aandrijflijn bedraagt 116 pk.

Nog wachten op definitieve cijfers en prijzen

Wat de prijzen en exacte specificaties zijn, is nog onduidelijk.