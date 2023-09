Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion wil je: Peugeot 607, beter dan een BMW 5-serie?

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber en spit daarom de lijsten van verkoopsite Gaspedaal.nl door. Ditmaal vonden we een Peugeot 607.

De Peugeot 607 kwam in 1999 op de markt als concurrent van de Volvo S80, Citroën C5 en BMW 5-serie. Autovisie reed een jaar later met het model, kon de Peugeot imponeren?

Peugeot 607

Essentieel voor deze voorspoed is de wijze waarop de auto gezien wordt in het segment waar Peugeot haar topmodel wil plaatsen. Met een fiere vormgeving en vooral een smaakvol interieur wil Peugeot hier imponeren.

Occasion met fijne V6

“De testauto is voorzien van de meest potente motor die Peugeot voorlopig voorhanden heeft. De intern als ES9-serie aangeduide motor is danig aangepakt om in gewicht af te nemen en tegelijkertijd aan rijkarakter te winnen. Hij voldoet helaas niet aan de Euro 4 emissienormen, maar kan overige kritiek goed aan.”

“Voorzien van vier bovenliggende nokkenassen wordt een goed koppelverloop bereikt. Vanaf 2000 toeren is al 260 Nm voorhanden, maar het is vooral de trekkracht boven de 3200 toeren waar de V6 excelleert in doorzettingsvermogen.”

De Peugeot 607 is sterk en souplessevol

“Sterk en met een prettige souplesse die mooi geleidelijk vrijkomt. De geleverde prestaties komen namelijk minder enthousiast over dan de uiteindelijke resultaten zijn. Dit wordt veroorzaakt door het geluid van de zes cilinders en het ruime toerengebied dat de motor doorloopt. De toerenteller van de Peugeot wordt volledig benut, want de automaat kent slechts vier overbrengingen.”

“Vol gas vindt opschakelen naar de volgende versnelling pas plaats bij 6200 toeren en dat is hoog voor een automaat. De acceleratiekracht is ruim voldoende voor een auto van dit formaat en gewicht; we maten slechts 10,2 seconden voor een acceleratie tot 100 kilometer per uur met de Peugeot 607.”

Er vindt een goede communicatie plaats tussen motor en automaat. Mogelijke onregelmatigheden in de loop cultuur worden perfect gefilterd en qua kracht en respons is het schakelschema treffend afgestemd met keuzeprogramma’s en handmatig schakelen. Peugeot heeft zich namelijk de moeite gespaard om een compleet nieuwe versnellingsbak te ontwikkelen voor de 607 en maakt gebruik van de adaptieve viertrapsautomaat uit de 406-reeks. Door ZF zijn uiteraard wel aanpassingen met allerlei features aangebracht om de verwende klant te overtuigen dat het extra verzet niet nodig is.

Peugeot 607 als occasion

Autovisie vindt zo’n Peugeot 607 als occasion voor nog geen 11 mille. De auto komt uit 2008 en heeft bijna 86.000 kilometer ervaring.