Nooit meer een parkeerkaartje kopen: zo werken de 4 bekendste parkeerapps

Een parkeerkaartje kopen is ontzettend ouderwets en omdat velen nog alleen maar pinnen heb je ook geen kleingeld meer over. Gelukkig zijn er genoeg parkeerapps die het leven een stuk makkelijker maken. We lichten de vier bekendste uit.

Er zijn tal van parkeerapps die je kan gebruiken. Het zijn er zelfs zoveel dat we ze niet allemaal kunnen benoemen.

We maken een selectie van de vier bekendste apps. We leggen de verschillen uit.

Parkbee

Via Parkbee kan je vooraf een parkeerplaats reserveren. Je hoeft dus niet meer op zoek naar een plekje. Ook kan je op Parkbee zonder reservering terecht.

Het doel van de parkeerapp is om niet-commerciele parkeergarages die leegstaan te gebruiken. Zo kan je parkeren bij een hotel of bedrijf. Het voordeel van Parkbee is dat het veelal goedkoper is dan op straat parkeren en dat je auto ‘veilig’ op een parkeerplaats staat.

Parkmobile/Easypark

Wat vroegen Parkmobile was, is inmiddels Easypark geworden. Je kan de parkeerapp gebruiken als je parkeert in garages en op straat, simpelweg door op de start-/stopknop op je telefoon te drukken. Easypark rekent een 0,39 euro servicekosten per parkeeractie, tenzij je een abonnement hebt van 4,99 euro per maand.

Yellowbrick

Yellowbrick is in feite hetzelfde als Easypark, maar wel iets goedkoper dan die parkeerapp. Je betaalt 0,37 euro per transactie aan servicekosten. Wil je die niet, dan betaal je 0,75 euro per week en kan je onbeperkt parkeren zonder servicekosten.

ANWB parkeren

Opvallend is dat de ANWB zelf ook een parkeerapp heeft. Bij het gratis account betaal je 0,33 euro servicekosten als je gaat parkeren. Neem je een abonnement, dan betaal je 0,55 euro per week en geen servicekosten. De app is een samenwerking met Yellowbrick.