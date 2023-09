Deel dit: Share App Mail Tweet

Benzineprijs weer gestegen door productiebeperkingen olie

De benzineprijs is opnieuw gestegen. Voor een liter Euro95 betaal je nu volgens United Consumers gemiddeld 2,301 euro! De oorzaak? Productiebeperkingen in olielanden als Rusland en Saudi-Arabië.

Een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) steeg dinsdagochtend ruim 1 procent in prijs tot 92,50 dollar. Voor een vat Brent, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, wordt momenteel ruim 95 dollar betaald, 0,7 procent meer dan een dag eerder. Sinds de aankondiging van de productiebeperkingen door de olieproducenten Saudi-Arabië en Rusland in juni zijn de prijzen met ruim 30 procent gestegen.

Waarom de benzineprijs stijgt

Dat die olieprijs hoger is, merk je als consument direct aan de pomp. De benzineprijs bedraagt gemiddeld 2,30 euro per liter. Gisteren kwam al het bericht naar buiten dat veel Nederlanders financieel in de knel zitten door de hoge benzineprijzen, dit terwijl er voor 1 januari 2024 nog een accijnsverhoging op de planning staat.

Waarom meer accijns? Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, en de prijzen aan de pomp flink stegen, greep de overheid in met accijnsverlagingen. Op 1 juli verviel een deel van die accijnsverlaging. Het tweede deel moet op 1 januari 2024 hersteld zijn.

Of de accijnsverhoging ook echt wordt doorgevoerd, is nog maar de vraag. Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de verhoging van zo’n 21 cent per liter. Dit zou betekenen dat je voor een tankbeurt van 45 liter 9,45 euro meer kwijt bent dan voor 1 januari. En dat terwijl de benzineprijs dus al hoog is.