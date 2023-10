Deel dit: Share App Mail Tweet

De nieuwe Suzuki Swift: dit is wat we weten

Suzuki laat de eerste beelden zien van de nieuwe Swift. Het model komt in 2024 op de markt. Dit is wat we tot nu toe weten.

De Swift is een legendarisch model van het Japanse merk. Zowel autoliefhebbers als mensen die op zoek zijn naar een goedkope nieuwe auto of occasion hebben het model op hun lijstje staan.

Dit weten we van de nieuwe Suzuki Swift

Een nieuwe Suzuki Swift is dus groot nieuws. Al helemaal omdat er steeds minder betaalbare hatchbacks zijn.

Het design

De foto die we laten zien is van de Suzuki Swift Concept. Het is dus nog geen productiemodel. Echter, het design lijkt veel op zijn voorganger. We zouden niet raar opkijken als het nieuwe model veel lijkt op deze conceptcar.

Opvallend is dat het model een nieuwe grille heeft. De kleine grille is meer in lijn met de ZR-V. Ook de signatuur van de koplampen leent de hatchback van de SUV.

Mild hybride

De nieuwe Suzuki Swift wordt naar verluidt een mild hybride, net als het huidige model. Volledig elektrisch wordt het model (nog) niet.

Oktober weten we meer

De Swift komt in 2024 op de markt, maar het model is dit jaar al in volle glorie te zien. De auto is te zien op de Japan Mobility Show die 25 oktober begint.

De vorige Suzuki Swift

Kan je niet wachten tot volgend jaar, dan is er natuurlijk gewoon de huidige Swift. Hoe leuk dat model is, in de Sport-uitvoering, laat Autovisie-redacteur Peter Hilhorst zien in onderstaande video over het kleinste hooggebergte van Europa.