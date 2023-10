Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-coureur Lawson vervangt ook in Qatar Ricciardo

Formule 1-coureur Liam Lawson van AlphaTauri neemt tijdens de GP van Qatar dit weekeinde opnieuw het stoeltje in van de geblesseerde Daniel Ricciardo. Het 21-jarige racetalent uit Nieuw-Zeeland reed nooit eerder op het Losail International circuit in Doha.

Lawson verving Ricciardo al in de laatste vier races (Zandvoort, Monza, Singapore en Suzuka). Ricciardo brak bij een training in Zandvoort zijn middenhandsbeentje en keert op zijn vroegst terug bij de volgende grand prix in het Amerikaanse Austin op 22 oktober.

Tijdens de GP in Japan twee weken geleden werd bekend dat Lawson ook volgend seizoen reserverijder is bij AlphaTauri, achter Ricciardo en de Japanner Yuki Tsunoda. “Heel teleurstellend nieuws”, reageerde Lawson woensdag. “Het is nog steeds mijn doel om fulltime in de Formule 1 te rijden en hoop dat in de toekomst waar te kunnen maken.”