Hond wordt geflitst, wie krijgt de boete?

Als een auto geflitst wordt, is dat geen wereldnieuws. Maar in dit geval wel! In het Slowaakse Trnava is namelijk een hond geflitst die te hard reed. Maar wie krijgt de boete?

Het is een bizarre foto. De hond in de Skoda Kamiq reed 10 kilometer te hard en werd geflitst. De eigenaar van de auto, een 31-jarige man, vertelt hoe een van de beste flitsfoto’s ooit gemaakt is.

Hond wordt geflitst in auto

Het baasje laat weten dat de hond op zijn schoot sprong. De boete gaat natuurlijk naar de eigenaar van het dier en auto. Of de man enkel een boete heeft gekregen voor het te hard rijden, of ook voor het niet vastzetten van zijn hond, is onduidelijk.

In Nederland is het overigens niet verplicht om je hond vast te maken in de auto. In veel andere landen is dit wel het geval. Ga je naar bijvoorbeeld Duitsland, dan riskeer je een boete van 50 euro als je jouw huisdier niet vast hebt in de auto. Ook in geval van een aanrijding is het veelal veiliger als je trouwe viervoeter vastzit.

Zoals je ziet, is het niet altijd verstandig om je huisdier los te laten in je auto. Daarbij heb je voor een paar euro al een autoriem voor je hond.





