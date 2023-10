Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: Peugeot 2008 – verbeterd na de facelift?

De Peugeot 2008 heeft een facelift ondergaan. Naast nieuw bumperwerk zijn ook de aandrijflijnen geüpdatet. Met een duik in de prijslijst ontdekken we wat de nieuwe 2008 precies in huis heeft.

De huidige generatie Peugeot 2008 kwam in 2019 op de markt, ofwel vier jaar geleden. Je kunt de klok erop gelijk zetten dat de fabrikant het dan tijd acht voor een facelift en dat is dan ook gebeurd. Naast de visuele wijzigingen krijg je nu standaard een 10-inch touchscreen, maar het grootste nieuws zijn de geüpdatete aandrijflijnen.

Grotere actieradius Peugeot 2008

Vooral de volledig elektrische Peugeot e-2008 gaat erop vooruit. Dankzij de combinatie van een efficiënter afgestelde aandrijflijn en een iets grotere én technisch verbeterde batterij bedraagt de actieradius voortaan 406 km. Dat was 345 km (beide WLTP). Aan de brandstofmotoren verandert niets, wel komt er volgend jaar een mild hybrid met 136 pk sterke benzinemotor en zestrapsautomaat bij. Die zou maar liefst 15% zuiniger moeten zijn dan de huidige PureTech 130.

Motoren Peugeot 2008

Daarmee is het motorenaanbod van de vernieuwde Peugeot 2008 als volgt. Het begint bij de PureTech 100 benzinemotor, alleen leverbaar met handgeschakelde transmissie met zes versnellingen. Daarboven staat de PureTech 130 benzinemotor, die er juist alleen is met achttrapsautomaat. Ook de dieselrijder kan nog altijd bij Peugeot terecht en dat is tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer. De enige keuze is dan de BlueHDi 130 met achttrapsautomaat. De getallen in de motoraanduiding staan voor het vermogen in pk.

Voor de Peugeot e-2008 blijft de 50 kWh-variant met 100 kW (136 pk) gewoon leverbaar. De nieuwe versie met 54 kWh-batterij beschikt over een vermogen van 115 kW (156 pk). Zoals gezegd heeft het nieuwe model een WLTP-actieradius van 406 km, maar met 341 km komt de ‘oude’ versie ook verder dan voorheen.

Prijzen Peugeot 2008

De vernieuwde Peugeot 2008 heeft een vanafprijs van 30.920 euro. Dan krijg je de PureTech 100 in Active-uitvoering. De PureTech 130 kost minimaal 36.520 euro, maar dan zit je wel ook gelijk in een Allure-uitvoering. Dieselen kan vanaf 40.820 euro en ook dan krijg je de Allure. Voor een kleine meerprijs stap je in de nieuwe e-2008 met 54 kWh-batterij: vanaf 41.420 euro. De ‘oude’ 50 kWh-versie is met een vanafprijs van 38.970 euro. Wil je in plaats van de Active of Allure liever de GT-Line met sportievere aankleding, dan kan dat vanaf 38.620 euro in combinatie met de PureTech 130.

Testauto’s met alles erop en eraan komen vaak genoeg op onze website voorbij, laten we nu eens het absolute basismodel kiezen. Wat krijgen we dan mee naar huis? In ieder geval de PureTech 100 met handbak. De PureTech 130 is voor de Active namelijk niet leverbaar en de stap naar de e-2008 met 50 kWh-batterij is dan financieel best groot. Laat staan die naar de nieuwe 54 kWh-variant.

Standaarduitrusting Peugeot 2008

Instapmodel of niet, echt kaal is een nieuwe auto tegenwoordig eigenlijk nooit. Ook de Peugeot 2008 heeft standaard al het nodige aan boord. Een selectie: 16-inch stalen velgen met wieldoppen, automatische led-koplampen, een analoog instrumentarium (het bestaat nog!) met lcd-schermpje ertussen, wel al het genoemde 10-inch touchscreen voor het infotainment en verwarmbare buitenspiegels. Ook onder meer cruise control, noodremsysteem, rijstrookassistentie, verkeersbordherkenning en parkeerhulp achter behoren tot de standaarduitrusting. Alleen als e-2008 komen daar ook keyless start en enkele Peugeot Connected-diensten bij.

Exterieuraankleding

Met de facelift is het kleurenpalet van de Peugeot 2008 wel wat minder kleurrijk geworden. Wit, lichtgrijs, donkergrijs en zwart worden alle vier als ‘standaardkleuren’ aangemerkt, ofwel je kunt zonder meerprijs een van die tinten kiezen. Wil je een ‘echte’ kleur, dan kost dat 250 euro extra voor felblauw of donkerrood. Die investering doen we dan wel, waarbij de keuze valt op rood. Andere wielkeuzes zijn er niet binnen dit uitrustingsniveau.

Interieuraankleding

Hier valt niets te kiezen: de zwarte stoffen bekleding is de enige mogelijkheid. Prima, toch?

Pakketten en losse opties

Wel zijn er nog wat opties. Stoelverwarming voorin bijvoorbeeld (300 euro), een trekhaak (700 euro) of het Navigation Pack (650 euro, incl. HD achteruitrijcamera). Die eerste en die laatste vinken we toch ook maar aan, wel zo comfortabel dan wel handig.

Ook is er nog een hele lijst aan accessoires, van spatlappen en dakdragers tot zonneschermen en zelfs een koffiemachientje voor in de bekerhouder. Die lijst gaan we niet helemaal doornemen, wel lichten we er een paar zaken uit. Zo kan je voor 216 euro nog kiezen voor een draadloze telefoonoplader (iets dat normaal gesproken op de reguliere optielijst staat) en ook is het hier wel mogelijk om andere wielen te kiezen. Nou ja, voor 800 euro krijg je vier 16-inch lichtmetalen velgen, als extra set ter afwisseling van de standaard stalen velgen. Als we het goed begrijpen zijn de banden hier nog niet bij inbegrepen.

De vernieuwde Peugeot 2008 zelf samenstellen

Onder de streep hebben we nu een Peugeot 2008 Active PureTech 100 met een prijskaartje van 32.120 euro voor ons staan. Ondanks de paar aangevinkte opties is dat nog steeds voordeliger dan een Allure zonder opties. Natuurlijk vallen de hogere uitrustingsniveaus te overwegen als je echt meer luxe wilt, maar zo hebben we ook al een aardig complete auto samengesteld. Voor welke variant van de vernieuwde 2008 ga jij? Ontdek alle mogelijkheden en bijbehorende prijzen in de configurator op www.peugeot.nl.