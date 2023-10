Deel dit: Share App Mail Tweet

Verstappen zet vol in op wereldtitel in sprintrace Qatar

Max Verstappen wil in de komende Grote Prijs van Qatar zijn eerste serieuze kans op zijn derde wereldtitel in de Formule 1 meteen grijpen. “Ik kan het kampioenschap winnen tijdens de sprintrace op zaterdag, dus dat is het hoofddoel. Hopelijk wordt het een weekend om nooit te vergeten”, zegt de coureur van Red Bull in een vooruitblik op de zeventiende race van het seizoen.

Getuige zijn dominante optredens van dit seizoen, waarin de Nederlander dertien van de zestien grands prix won, lijkt de opdracht voor die bewuste sprintrace op zaterdag niet heel moeilijk. Verstappen heeft nog maar 3 punten nodig om de titel veilig te stellen, dus de zesde plaats in de sprintrace volstaat al. De klassering van zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Pérez, de enige die hem in theorie nog van de titel kan afhouden, is dan niet meer van belang.

Mocht het onverhoopt misgaan in de sprintrace en Verstappen haalt geen punten, dan kan hij zondag in de Grote Prijs van Qatar alsnog toeslaan. Indien Verstappen de titel zeker stelt in Qatar, dan is dat in de zeventiende van de 22 races, dus vijf races voor het einde. Zo vroeg kampioen worden is zelden vertoond. De Brit Nigel Mansell veroverde in 1992 in de elfde van de zestien races de titel, dus ook met nog vijf races voor de boeg. Het record is in handen van Michael Schumacher, die in 2002 in zijn Ferrari al na elf van de zeventien races de titel binnen had. Er waren toen nog zes races te gaan.

Verstappen memoreert nog even aan de wereldtitel bij de constructeurs, die Red Bull twee weken geleden al veiligstelde in de Grote Prijs van Japan. “Het voelt goed naar Qatar te gaan met die titel al op zak”, aldus de 26-jarige Limburger, die te spreken is over het circuit van Losail, waar de Formule 1 dit weekeinde te gast is. “Leuk om op te rijden, maar het zal zwaar worden voor alle coureurs omdat het er zo heet is. De temperaturen zullen het absoluut interessant maken. En omdat er een sprintrace is, zullen we zoveel mogelijk over de afstelling moeten leren in de enige vrije training op vrijdag.”