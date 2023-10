Deel dit: Share App Mail Tweet

Wordt de ET5 Touring de doorbraak van Nio in Nederland?

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Tot nu toe wil het nog niet écht vlotten met Nio in Nederland, maar deze ET5 Touring heeft de potentie om daar verandering in te brengen.

Na ongeveer een jaar aanwezigheid en binnenkort vijf modellen in de line-up, kunnen we Nio inmiddels geen nieuwkomer meer noemen. De registratiecijfers zijn echter bij lange na nog niet op die van de gevestigde orde, met nog geen 200 auto’s op kenteken.

Nog geen doorbraak in Nederland

Het zal deels te wijten zijn aan de modellen waarmee Nio in Nederland debuteerde, want dat waren overwegend erg grote en erg dure auto’s. Sowieso valt op dat Nio qua prijs hoog inzet, want het meent vanuit het niets te kunnen concurreren met bekende premium merken.

Ten opzichte van bijvoorbeeld BMW, Tesla of Mercedes-Benz heeft het met deze Nio ET5 Touring een troef in handen, want het is de eerste elektrische stationwagon in zijn klasse.

De Nio ET5

Met een lengte van 4,79 meter en een wielbasis van 2,89 meter zit de ET5 Touring qua formaat tussen een Tesla Model 3 en S in. De breedte van bijna twee meter is wel exorbitant groot en dat heeft natuurlijk alles te maken met het verwisselbare accupakket dat ook in veel grotere modellen moet passen. Er is keuze uit een accu van 75 of 100 kWh, wat resulteert in een WLTP-actieradius van 435 respectievelijk 560 kilometer. Overigens breidt het netwerk van wisselstations langzaam maar zeker uit. Inmiddels zijn er in Nederland, Duitsland en Scandinavië alweer bijna plekken waar een lege accu voor een volle geruild kan worden.

Een Touring

Ons grootste pijnpunt aan de ET5 was tot nu toe het praktisch comfort. Voor een meerprijs van 1.200 euro wordt dat met deze Touring voor een deel verholpen. De bagageruimte meet 490 liter met een extra vak van 42 liter onder de dubbele laadvloer. Een in drie delen neerklapbare bankleuning is standaard en met alle drie de delen neer groot de laadruimte tot 1300 liter.

Nog altijd is de beenruimte geschikt voor de gemiddelde Nederlandse volwassene, maar merk je wel dat de achterbank vrij kort is en laag in de auto staat zodat ondersteuning van de bovenbenen sub-optimaal is. De hoofdruimte is onder het doorgetrokken glazen dak met 17 millimeter verhoogd.

Een geslaagd design

Van buiten ziet de ET5 Touring er wat ons betreft erg geslaagd uit, met een echte premium uitstraling. Het interieur is vergelijkbaar met dat van zijn merkgenoten. Rustige vormgeving, keurige afwerking en een degelijke materiaalmix. Het infotainmentscherm is in de tussentijd geüpdatet en kent weer wat nieuwe functies en een iets andere vormgeving. Het blijft qua rekensnelheid en functionaliteit een topper, maar de menustructuur is zo uitgebreid dat het even duurt voordat je ‘m door en door kent.

De prijzen van de Nio ET5 Touring

Prijzen lopen uiteen van 51.900 euro voor een 75 kWh variant waarbij een maandelijkse bijdrage voor de accuhuur dient te worden opgeteld, tot dik 80 mille voor een versie inclusief 100 kWh accu en wat opties. Maar het liefst heeft Nio natuurlijk dat je ‘m via hun eigen subscription model afneemt. Dat kost afhankelijk van looptijd en voorwaarden zo tussen de 900 en 1200 euro per maand. Of wij ervoor zouden gaan? Kijk het in de video.