Deel dit: Share App Mail Tweet

Aan de filezwaarte kun je zien dat we niets hebben geleerd van corona

Och, wat was dat thuiswerken fijn. Zouden we allemaal blijven doen, ook ná corona. Mij krijgen ze niet meer naar kantoor! Tja, dus wel, zo blijkt uit de toegenomen filezwaarte.

De lessen van corona zijn niet echt blijven hangen, zo maken we op uit de nieuwste filecijfers van de ANWB. Want de filezwaarte (lengte x duur) op de Nederlandse wegen is sinds maart 2022, toen de laatste coronamaatregelen werden ingetrokken, met 19 procent gestegen.

Filezwaarte toegenomen

Met andere woorden, de dagelijke files zijn terug, zowel op de snelwegen als op de wegen eromheen. Volgens de ANWB is op vrijwel alle werkdagen het aantal files toegenomen. De filezwaarte tijdens de ochtendspits nam gemiddeld toe met 12 procent. In de middag en avond kwam er 20 procent bij.

Opvallend is dat de filezwaarte op vrijdagochtend nog verder is gedaald, met 14 procent, en dat er van een spits nauwelijks meer sprake is.

Verschillen per provincie

De verschillen per provincie zijn overigens groot. In Noord-Brabant steeg de filezwaarte met 35 procent. Noord- en Zuid-Holland staan op plek twee en drie met toenames van 31 en 24 procent. In Utrecht viel de stijging nog best mee: 9 procent.