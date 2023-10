Deel dit: Share App Mail Tweet

Team Andretti stap verder in aanvraagproces Formule 1

Het team van oud-coureur Michael Andretti heeft een belangrijke hindernis genomen op weg naar mogelijke toetreding tot de Formule 1 vanaf 2025. Autosportbond FIA keurde de aanmelding van Andretti Formula Racing LLC goed, zodat het Amerikaanse team door is naar de volgende fase van het aanvraagproces. Meerdere teams toonden interesse om toe te treden, maar alleen de formatie van Andretti is door naar de volgende fase.

“Elke beoordeling was gebaseerd op sportieve, technische en financiële analyses”, meldde de FIA. “Het beoordelingsproces omvatte tevens criteria op het gebied van duurzaamheid en positieve maatschappelijke impact.”

De huidige tien teams in de Formule 1 hebben het laatste woord. Zij moeten uiteindelijk goedkeuren of er een elfde team bijkomt. Directeur Stefano Domenicali van de Formule 1 heeft bij herhaling benadrukt dat een extra team niet echt nodig is, tenzij het extra waarde toevoegt.

Meer teams

Voorzitter Ben Sulayem gaf begin dit jaar aan dat de FIA meer teams in de Formule 1 wil. Zeker vijf teams toonden vervolgens interesse om toe te treden, waaronder Formule 2-teams Hitech en Rodin Carlin en het Aziatische consortium LKYSUNZ.

Vorige week werd duidelijk dat het team van Andretti waarschijnlijk als enige serieus kans maakte. De 60-jarige voormalige coureur is al vrij vergevorderd met zijn plannen. Hij kondigde eerder al een samenwerking met General Motors aan, dat zijn merk Cadillac zal verbinden aan het toekomstige team.