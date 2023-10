Deel dit: Share App Mail Tweet

Hoe duur kan je de goedkoopste auto van Nederland maken?

De Dacia Sandero is de goedkoopste auto die je in Nederland kan kopen, met een vanafprijs van 16.700 euro. Maar hoe duur kan je de hatchback maken?

De Dacia Sandero is een Europese volksheld. Waarom? Het model is goedkoop en is populair op ons continent. In Nederland is het model geen verkooptopper. Hier maken EV’s de dienst uit als het op verkoopvolumes aankomt.

De goedkoopste auto van Nederland

We duiken in de verkooplijsten van de goedkoopste auto van Nederland en vinken alle opties aan. Te beginnen bij de duurste motor met CVT automaat. Dit is een TCe 90. De vierpitter levert 91 pk en 142 Nm aan koppel op de voorwielen. Het verbruik ligt gemiddeld op 1 liter per 17,2 kilometer.

Standaard is de Dacia Sandero wit, voor een andere kleur moet je bijbetalen. We kiezen voor rood, omdat er al genoeg auto’s in Nederland zwart of grijs zijn. Een setje 16 inch lichtmetalen wielen kost 500 euro extra.

Dan gaan we door naar het interieur van de goedkoopste auto. We vinken hier de navigatie-optie, de Pack Easy met onder andere elektrische handrem en de elektronisch geregelde airconditioning aan. Ook kiezen we voor alle veiligheidsopties en een reservewiel.

Dit kost de Dacia Sandero met alle opties

In totaal is er voor 3.300 euro aan opties aan te vinken en betalen we 4.650 euro meer voor de motor en automatische transmissie.

De totaalprijs van de duurst mogelijke goedkoopste auto van Nederland is 24.650 euro. Daarmee is deze Dacia Sandero bijna net zo duur als een nieuwe Volkswagen Polo (25.890 euro). Maar dan heb je een 80 pk driecilinder met een handgeschakelde vijfbak.