En dat is alweer Porsche Cayenne nummer tien…

Dat Porsche-rijders niet helemaal gek worden van de keuzestress. Want de vernieuwde Porsche Cayenne is er bijvoorbeeld alweer in tien varianten, waarvan deze S E-Hybrid de nieuwste is.

Op het moment van schrijven kun je kiezen uit de Porsche Cayenne, Cayenne E-Hybrid, Cayenne S, Cayenne S E-Hybrid en Cayenne Turbo E-Hybrid, waarvan ook allemaal coupéversies zijn.

Op één na betaalbaarste model

De S E-Hybrid is het op één na betaalbaarste model, na de E-Hybrid, met een vanafprijs van 124.600 euro. De coupé kost 4400 euro meer.

Aandrijflijn Porsche Cayenne

Hij heeft dezelfde 176 pk leverende elektromotor als de E-Hybrid, maar dan gekoppeld aan een sterkere 3,0-liter twinturbo V6. In de E-Hybrid levert die 304 pk, in de S E-Hybrid maar liefst 353 pk.

Dat zorgt voor een systeemvermogen van 519 pk en een maximumkoppel van 750 Nm. Ter vergelijking: de E-Hybrid komt niet verder dan 470 pk en 650 Nm. Beide gaan in minder dan 5 seconden naar 100 km/h en halen een top van meer dan 250 km/h.

Elektrische actieradius Cayenne

Beide plug-in hybrides kunnen tussen de 70 en 90 kilometer volledig elektrisch rijden. Dit dankzij de vrij forse batterijcapaciteit van 25,9 kWh. Met de 11 kW-lader aan boord is de accu in 2,5 uur weer volledig op te laden.

Standaard wordt de Porsche Cayenne S E-Hybrid uitgerust met de 20-inch lichtmetalen wielen van de Porsche Cayenne S en Matrix led-koplampen. Ook is hij te herkennen aan zijn vier eindpijpen van geborsteld roestvrijstaal.