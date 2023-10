Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt Mercedes-AMG A 45 S

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een bijzondere auto te koop: een Mercedes-AMG A 45 S.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

De Mercedes-AMG A 45 S

De Mercedes-AMG A 45 S is een heerlijke hot hatch, of kunnen we het beter een hyper hatch noemen? Met 421 pk en 500 Nm aan koppel, dat voortkomt uit een kleine vierpitter, sprint de AMG van 0 naar 100 kilometer per uur in zo’n 4 seconden. Dit is mede te danken aan de vierwielaandrijving van de hatchback.

Hoewel de auto vierwielaandrijving heeft, kan je een zogenaamde Drift Mode selecteren. Daardoor kan je echt spectaculair dwars gaan met de A-klasse.

Het spektakel heeft ook een prijskaartje. Een Mercedes-AMG A 45 S 4Matic+ heeft in Nederland een vanafprijs van 108.242 euro, zo’n 8.000 euro meer dan een jaar eerder.

Als occasion is het model natuurlijk goedkoper. Al helemaal als er geen onderhoudsgeschiedenis bekend is en de auto zelfs geen Nederlands kenteken heeft.

De occasion

Dat is namelijk het geval bij de auto die te koop staat bij de overheid. De auto heeft een Pools kenteken en moet dus nog gele platen krijgen – die kleuren bij het exterieur van de auto.

De auto heeft net geen 50.000 kilometer op de teller staan en komt uit 2021. Ook biedt de overheid opnieuw een AMG SLS aan die eerder niet verkocht is.

Klik hier om naar de advertentie te gaan.