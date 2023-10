Deel dit: Share App Mail Tweet

Jongeren en randstedelingen de pineut door extreme stijging autoverzekering

De verzekeringspremie voor jongeren is de afgelopen twee jaar exorbitant gestegen. Automobilisten tussen de 18 en 24 jaar betalen bijna 23 procent meer dan een jaar eerder voor hun autoverzekering.

De extreme prijsverhoging blijkt uit cijfers van vergelijkingssite Independer. Ouderen hebben minder last van de prijsverhoging. De premie voor jongeren stijgt ruim 3 keer zo snel als die van ouderen.

Extreme stijging verzekeringspremie jongeren

Jongeren betalen gemiddeld aan verzekeringspremie voor hun auto 313 euro meer dan twee jaar geleden. Dat is een prijsstijging van 22,5 procent. Er wordt gemiddeld door automobilisten tussen de 18 en 24 jaar 152 euro per maand betaald. Dit komt neer op een jaarlijks bedrag voor autoverzekering van 1.701 euro!

65-plussers betalen een stuk minder. Daarbij was de stijging onder die leeftijdsgroep ook relatief laag: 7,4 procent. Per jaar betaalt een autobezitter van 18 tot 24 jaar gemiddeld 1.097 euro meer dan een 65-plusser.

In Zuid-Holland zijn autoverzekeringen het duurst

In Zuid-Holland betalen jongeren de hoogste premies. Een autoverzekering heeft daar een gemiddelde jaarpremie van maar liefst 1.945 euro. De premies in de randstad liggen eigenlijk hoger altijd dan daarbuiten. Heb je als jongere een auto in Friesland, dan ben je veel goedkoper uit. Daar liggen de gemiddelde jaarpremies op 1.267 euro, ruim een kwart minder dan het landelijk gemiddelde.

Prijzen autoverzekering per soort

Er zijn drie verschillende soorten autoverzekering. Dit kosten ze gemiddeld per soort.

1. WA

De gemiddelde jaarpremie voor een WA-autoverzekering ligt bij jongeren in Nederland op 1.466 euro, 23,4 procent meer dan twee jaar eerder.

2. WA+

De jaarpremie voor WA+ ligt gemiddeld op 1.620 euro. Je betaalt 24,2 procent meer dan in 2021.

3. Allrisk

De allrisk autoverzekering kost 2.324 euro per jaar. De verzekeringspremie is ten opzichte van twee jaar geleden 19,8 procent gestegen.