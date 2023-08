Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse overheid verkoopt Mercedes-AMG SLS

Jaarlijks neemt de overheid om tal van redenen auto’s in beslag. Deze occasions en oude dienstvoertuigen, worden vervolgens verkocht door het Ministerie van Financiën. Hoe dit exact in zijn werk gaat, laat Autovisie in deze reportage zien. Ditmaal staat er een bijzondere auto te koop: een Mercedes-AMG SLS.

Via de site van de overheid kun je bieden op de auto. Bied je het hoogste bedrag, dan kun je de auto ophalen. Dit bedrag is overigens niet wat je uiteindelijk moet neerleggen voor jouw verse bolide. Bovenop je bieding komt nog 15 procent ‘opgeld’.

Mercedes-AMG SLS

De Mercedes-AMG SLS is van 2010 tot 2015 in productie geweest. De occasion bij de overheid is geen spannende Black Series, maar een ‘standaard’ SLS. Desondanks een heerlijke roadster!

Onder de motorkap ligt de M159-motor van Mercedes-Benz. De V8 met een slagvolume van 6,2 liter levert 571 pk bij 6.800 toeren per minuut. Het maximale koppel ligt op 650 Nm en wordt bereikt bij 4.750 toeren per minuut.

Met dit vermogen sprint de meer dan 1.600 kilogram zware roadster in 3,8 seconden vanuit stilstand naar 100 kilometer per uur. Het feest stopt pas als de begrenzer ingrijpt bij 317 kilometer per uur.

Occasion bij de overheid

In Nederland koop je een Mercedes-AMG SLS als occasion voor net geen 180.000 euro. Voor dit geld krijg je een model uit 2012 met nog geen 60.000 kilometer ervaring. Ook de SLS bij de overheid is van hetzelfde bouwjaar, maar heeft een paar duizend kilometer meer op de teller staan. De auto is in 2019 ingevoerd naar Nederland.

De occasion bij de overheid ziet op het oog goed uit, maar de advertentie laat geen onderhoudsboekjes zien. Aankoop van de AMG is dus een risico van waarschijnlijk meer dan 100.000 euro. Wie durft dat aan?