Dit is de daadwerkelijke actieradius van de Xpeng G9

Elektrische auto’s verbruiken doorgaans meer dan de fabrikanten opgeven. Het resultaat is een minder goede actieradius dan je wellicht verwacht. Ditmaal testen we het rijbereik van de Xpeng G9.

Het verschil in de opgegeven WLTP-range en daadwerkelijke actieradius is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde rijbereik in praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe ver je echt met een EV komt.

De Xpeng G9

Autovisie rijdt de Xpeng G9 als achterwielaangedreven ‘RWD Standard Range’. Met deze EV moet je 460 kilometer ver komen op een volle acculading. Voor 4.000 euro meer krijg je de RWD Long Range met nog eens 110 kilometer aan extra range.

Xpeng G9 WLTP-verbruik gemiddeld 19,4 kWh/100 km Gemeten verbruik 22,4 kWh/100 km WLTP-actieradius 570 km/416 km Max. gemeten laadsnelheid 172 kW Laadtijd 10-80%/gemeten 40 min

Tijdens de test stond de EV op winterbanden en was de buitentemperatuur van 7 graden. Ook stond er redelijk wat wind.

Het daadwerkelijke verbruik

Het gemeten verbruik was met 22,4 kWh/100 km hoger dan de opgegeven 19,4 kWh/100 km. De daadwerkelijke actieradius van de Xpeng G9 bedroeg tijdens de test 416 kilometer.

Opladen Xpeng G9

De Xpeng G9 tot 300 kW kan snelladen, zodat je in het gunstigste geval al na 20 minuten weer onderweg bent na een 10 tot 80 procent-laadbeurt.

Wij haalden ondanks voorverwarmen van het accupakket tweemaal niet meer dan 171,5 kW aan een 350 kW-lader van Fastned, zonder duidelijke oorzaak. Maar je hoeft niet heel lang te wachten, omdat de maximum laadsnelheid tot dicht bij de 80 procent state of charge wordt volgehouden.

De verbruiksronde

Autovisie test zelf in Nederland onafhankelijk het verbruik tijdens de Autovisie dubbeltest. Let op het verbruik kan variëren want is afhankelijk van je rijstijl maar ook weersomstandigheden en nog veel meer factoren.

