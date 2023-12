Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Nederlandse EV is betaalbare en lichtgewicht roadster

Deze nieuwe Carice TC2 is een elektrische auto van Nederlandse makelij met Spyker en Porsche-trekjes voor relatief weinig geld. Zijn extreem lage gewicht biedt hoop dat het ook nog eens een lekker sturende EV is.

Zeggen wij Nederlandse sportwagen, dan denk je direct aan Spyker of de nieuwe DeBruyn. De enige Spyker-occasion van Nederland kost een fortuin en ook voor de DeBruyn Ferox V8 betaal je ruim zes ton. Deze Carice TC2 is daarentegen wél enigszins betaalbaar.

Betaalbare elektrische auto uit Nederland

Goedkoop willen we de EV nog altijd niet noemen, maar de nieuwprijs van 53.854 euro is beter behapbaar dan de prijskaartjes die aan de hierboven genoemde sportwagens bungelen.

Een relatief klein prijskaartje, voor een zeer klein autootje. De Carice TC2 3,54 meter lang, 1,58 meter breed en 1,22 meter hoog. Designinspiratie van deze elektrische auto lijkt te zijn gehaald uit klassieke Porsches en het interieur doet ons denken aan landgenoot Spyker.

EV van 590 kilogram

Zijn compacte formaat zorgt voor een bijzonder laag leeggewicht van slechts 590 kilogram. Dat in combinatie met zijn achterwielaandrijving lijkt een recept voor een leuk sturende auto.

Zijn piekvermogen van 54 pk is niet iets om steil van achterover te slaan. Zelfs bij zijn lage gewicht klinkt het ietwat teleurstellend voor een tweezitter met sportieve aspiraties.

Actieradius van de Carice TC2

Het is helaas ook niet zo dat de actieradius van deze elektrische auto door zijn lage gewicht en beperkte vermogen immens is. Met zijn 31,5 kWh-accupakket komt de Carice TC2 zo’n 300 kilometer ver. De Standard Range-versie van deze EV met kleinere accu komt slechts 200 kilometer op een lading. Wellicht maken de rij-eigenschappen een hoop goed, maar zeker is dat het met deze range een poos duurt voordat je bij de kronkelige bergpassen bent om dat te testen.

Dat je voor dik tien mille minder de recent gefacelifte, sterkere Tesla Model 3 ruim 200 kilometer meer range koopt, moet je gauw vergeten. Het zijn twee elektrische auto’s die verschillende doelen dienen.

Dit gegeven maakt duidelijk dat de Carice TC2, die je overigens enorm kunt personaliseren, een auto is voor de liefhebber. Komend jaar worden de eerste modellen uitgeleverd.