Deze auto heeft de belachelijkste naam van het jaar 2023

Het heeft meer dan 11 maanden geduurd, maar we zijn eruit. Deze auto heeft officieel de belachelijkste naam van het jaar 2023. Dit is de Cadillac Vistiq.

Cadillac wordt niet in Nederland geleverd, maar ook in andere landen zullen de nodige grappen over de naam gemaakt worden. In Amerika staat namelijk op het doosje van Kaptein Iglo ‘Fish Sticks’.

De Cadillac Vistiq

Genoeg grappen over de naam. De Cadillac Vistiq is een volledig elektrische SUV die tussen de Lyriq en de Escalade wordt gepositioneerd.

Over de aandrijflijn laat het merk nog niets los, wel laat het weten dat de EV drie zitrijen heeft. Als de Cadillac Vistiq dezelfde aandrijflijn krijgt als de Lyriq, zoals de letters ‘600 E4’ op de achterkant van de getoonde auto doen vermoeden, dan levert de Amerikaan 500 pk en 610 Nm aan koppel.

Het accupakket heeft een capaciteit van 102 kWh. Hiermee komt de Lyriq 494 kilometer ver. Van de Lyriq is ook een achterwielaandrijver met 340 pk. Deze komt 505 kilometer ver op een volle acculading.