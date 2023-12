Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit kost de Renault Scenic E-Tech Electric in Nederland

De Renault Scenic E-Tech Electric bleek al tijdens onze eerste test een goed aanbod te zijn. Toen hadden we enkel nog een prijsindicatie van ongeveer 40.000 euro. Nu laat de Franse fabrikant de definitieve Nederlandse prijs weten.

De Renault Scenic is niet meer een MPV maar gaat met de SUV-trend mee, al noemen de Fransen het geen Sports Utility Vehicle. Hij is namelijk lager dan de gemiddelde SUV en dus meer een crossover. Al neemt de fabrikant die term ook niet in de mond.

De Renault Scenic E-Tech Electric

Welke carrossievorm jij het dan ook vindt, het is een ruime gezinsauto die goed rijdt en een bruikbare actieradius heeft, helemaal als Long Range. Wil je alles weten van de Renault? Lees dan de uitgebreide test.

De Nederlandse prijzen

Die Long Range is wel een stuk duurder dan de instapper. De Renault Scenic E-Tech Electric met het kleinste 60 kWh accupakket en de 170 pk elektromotor is er vanaf 42.470 euro. Met deze uitvoering heb je een rijbereik van 420 kilometer volgens de WLTP-meetmethode.

Naast de goedkoopste Evolution uitvoering is er ook te kiezen voor de Techo-lijn. De Techno is er vanaf 44.970 euro. Voor dit geld krijg je extra’s als parkeersensoren voor en achter, een warmtepomp en 12 inch infotainmentscherm.

De Renault Scenic E-Tech Electric Long Range beschikt over een 87 kWh accupakket waarmee je volgens de WLTP-meetmethode 625 kilometer ver komt. Het batterijpakket is gekoppeld aan een 220 pk sterke elektromotor.

De Fransman met het grote accupakket is er vanaf 47.970 euro. Voor dit geld krijg je de Techno-uitvoering. De Esprit Alpine biedt voor 2 mille meer sportievere details en stoel- en stuurverwarming. Het topmodel is de Iconic, met bijvoorbeeld zesvoudig verstelbare stoelen. De duurste Renault Scenic E-Tech Electric is er vanaf 51.670 euro.