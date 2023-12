Deel dit: Share App Mail Tweet

Een Opel Crossland als occasion, is dat een goed idee?

‘Iedereen’ wil tegenwoordig een compacte SUV, die zijn handig in het gebruik en ja, ehhh… hip! Je kunt een nieuwe kopen, maar ook onder de twintig mille blijven en een jonge occasion kopen met, zoals dat heet ‘net de kop eraf’. Keuze zat, bijvoorbeeld de Opel Crossland.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte SUV-occasion voor minder dan 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een leuke tweedehands auto voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Opel Crossland niets? Kijk dan naar de occasions van woensdag en zaterdag!

Opel Crossland (2021 – nu)

Voor deze richtprijs zitten we precies op de overgang tussen exemplaren van het ‘oude’ model Opel Crossland X en de huidige, veel modernere zonder die ‘X’. Wij kiezen voor de laatste. De Crossland is ook ruim genoeg voor een gezin met twee kinderen. De bagageruimte bedraagt minimaal 410 liter. De voorstoelen zitten heel goed, de Opel is verder niet bijzonder om te rijden.

📰 Gratis Autovisie Nieuwsbrief Wil je op de hoogte blijven van al het autonieuws? Abonneer je dan op onze Autovisie-nieuwsbrief!

Door de wat hogere zit is enige gevoeligheid voor zijwind voelbaar. De 1,2 liter driecilinder van de Opel Crossland heeft ‘onderin’ weinig trekkracht. De 61 kW-versie is erg tam en verbruikt gemiddeld 1 op 16 á 17. Bij een autobedrijf in Roelofarendsveen staat een geïmporteerde zwarte 1.2 ‘Edition’ (2022, 14.000 km) voor 19.950 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

De 1,2 liter motor in deze Opel Crossland is van het zogenaamd ‘PureTech’-type. In dit oorspronkelijk Franse ontwerp loopt de distributieriem in de motorolie. Er zijn steeds meer gevallen bekend waarbij die riem door de olie wordt aangetast. Een nieuwe riem is al best een ingreep, maar de stukjes rubber die vrijkomen kunnen inwendige verstoppingen in oliekanalen veroorzaken.

Dat kan dramatische gevolgen hebben en als eigenaar kun je niets doen om uitval van de motor en een grote reparatie te voorkomen.