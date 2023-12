Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze handige compacte SUV koop je voor minder dan 20.000 euro

‘Iedereen’ wil tegenwoordig een compacte SUV, die zijn handig in het gebruik en ja, ehhh… hip! Je kunt een nieuwe kopen, maar ook onder de twintig mille blijven en een jonge occasion kopen met, zoals dat heet ‘net de kop eraf’. Keuze zat, bijvoorbeeld de Ford Puma.

Het aanbod aan occasions is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl, een gespecialiseerde site en zelfs op Facebook, overal kun je tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte SUV-occasion voor minder dan 20.000 euro

Ditmaal gaan we op zoek naar een betrouwbare en leuke tweedehands auto voor maximaal 20.000 euro. Vandaag lichten we de tweede occasion uit. Vind je de Ford Puma niets? Kijk dan naar de occasions van donderdag en zaterdag!

Ford Puma (2020 – nu)

De Ford Puma is een heel veelzijdige gezinsauto. Dit is de enige auto op de markt met onder de vloer van de bagageruimte een 80 liter grote plastic bak, waarin je bijvoorbeeld prima vieze laarzen kunt afspoelen met een tuinslang. Ja, er zit ook een afvoer in.

Verder is de occasion ruim genoeg voor een gezin met twee kinderen en de bagageruimte met 456 liter inhoud behoort tot de grotere in deze klasse. Handig: de vloer blijft onder een hoek staan. De Puma rijdt als een Ford: sportief en comfortabel, prima weggedrag, fijne zesbak. De mild-hybrid 1,0 liter driecilinder rijdt 1 op 17 á 18.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Bij de Ford-dealer in Heerlen staat een donkergrijze 1.0 ‘Connected’ (2020, 26.000 km) voor 19.995 euro.

Waar moet je op letten bij deze occasion?

Als het dashboard van de Ford Puma ‘dood’ is en de motor slaat niet meer aan, líjkt er iets vreselijks aan de hand, maar dat valt enorm mee. De storing zit in een zekeringkast, waarin bepaalde contacten zijn vervuild. Schoonmaken, terugplaatsen: einde probleem!

Bij de mild-hybrid komt het voor dat het acculampje even brandt en de volgende keer start de motor niet meer. Dat lijkt ook erger dan het is, want de oorzaak is alleen een losse stekker bij het 48V accupakket. Vastzetten, klaar!