Onderzoek wijst uit: dit Tesla-model is de minst betrouwbare auto

Aandrijflijnen van elektrische auto’s zijn veel eenvoudiger dan die van brandstofauto’s. Toch betekent dit niet direct dat iedere EV betrouwbaar is. Zo blijkt uit een betrouwbaarheidrapport van het Duitse TÜV dat deze Tesla niet degelijk is.

Er zijn tal van betrouwbaarheidsonderzoeken met veel verschillende uitslagen. Het ene onderzoek moet je met wat flinke korrels zout nemen en uit het andere onderzoek kan je een duidelijke conclusie trekken.

De minst betrouwbare auto

In Duitsland moeten auto’s een TÜV-keuring ondergaan. De keuring is vergelijkbaar met wat we in Nederland kennen als de APK. Met de cijfers van de Duitse keuring maakt TÜV een lijstje met de minst betrouwbare auto’s. Dit zijn de modellen die het vaakst worden afgekeurd. Een model van Tesla komt niet goed uit de bus.

Hoewel de cijfers natuurlijk wat zeggen over de staat van de auto’s naar een paar jaar, kan het natuurlijk ook zo zijn dat er met bepaalde auto’s veel meer kilometers gereden worden of dat ze gemiddeld genomen minder (goed) onderhoud krijgen. Wat de oorzaak ook is, de Tesla Model 3 faalt van de jonge modellen het vaakst bij de TÜV-keuring.

De EV heeft een defectpercentage van 14,7 procent. Daarmee scoort de Tesla Model 3 veel slechter dan de al niet goed presterende Dacia Logan en Seat Alhambra. De Model 3 heeft met name problemen bij de remmen en wielophanging.

Alle drie de modellen kunnen volgens dit TÜV-onderzoek worden gezien als de minst betrouwbare auto’s van twee tot drie jaar oud.

Niet alleen de Tesla Model 3 scoort slecht

Niet alleen de Tesla Model 3 scoort slecht. De Dacia Dokker en de BMW X5/X6 komen ook niet goed uit de test. Hieronder vind je een lijst van de twee minst betrouwbare auto’s in een eigen leeftijdscategorie.