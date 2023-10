Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het daadwerkelijke verbruik van de BMW X5 (xDrive50e)

Autovisie test niet alleen elektrische auto’s op hun actieradius en verbruik, ook bij benzine en hybride auto’s meten we wat ze in praktijk verbruiken. Ditmaal testen we hoe zuinig de nieuwste BMW X5 is.

Het verschil tussen de fabrieksopgave en het daadwerkelijke verbruik is bij sommige auto’s groot. Om deze reden test Autovisie het echte gemiddelde verbruik in de praktijk met airco en radio aan. Zo weet jij beter hoe zuinig de auto echt is.

De BMW X5 xDrive50e

Het meest recente model waarop we de hand konden leggen, was de BMW X5 ‘Life Cycle Impulse’ die uiteraard ook weer met verbeterde stekkerhybride-aandrijflijn leverbaar is. Met een bijgepunt ontwerp, meer comfort(opties) en BMW’s inmiddels bekende interieur met breedbeeldscherm zou de X5 weer helemaal klaar moeten zijn voor de tweede helft van zijn levensloop.

De plug-in hybride-aandrijving en het bijbehorende schertsbedrag aan bpm maakt van de xDrive50e ruimschoots de voordeligste X5-variant. Tot en met november is er voor 96.512 euro nog een Launch Edition met wat leuke opties leverbaar, maar daarna krijg je voor een ton nog maar 144 euro wisselgeld als de keuze op een 50e valt. De BMW X5 overtuigt met klinkende cijfers: 490 pk, 700 Nm, 110 kilometer elektrische actieradius en 3.500 kilo geremd trekgewicht.

Het daadwerkelijke verbruik

Na 80 kilometer heb je in de BMW doorgaans nog een kilometer of 20 à 30 elektrische actieradius over. De accu in de X5 is met een bruikbare inhoud van 25,7 kWh is fors en het verbruik is met 8,4 liter per 100 kilometer lager dan de Jeep Grand Cherokee.

Met kleinere wielen was de opgegeven 110 kilometer waarschijnlijk haalbaar geweest. Ondanks dat na het leegrijden van de accu in de BMW een drieliter zes-in-lijn turbomotor aan het werk gaat, bleek het verbruik van die krachtbron ook duidelijk lager dan de tweeliter in de Jeep.